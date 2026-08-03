Paro docente: Unter se sumó a la medida nacional y se moviliza en Río Negro

La Unter adhiere a la medida de Ctera con acciones en el Alto Valle, Bariloche y Valle Medio. Exigen recomposición salarial y más presupuesto.

La Unter se sumó al paro nacional docente convocado para este lunes por la Ctera y muchas escuelas de Cipolletti vieron afectada de manera significativa su jornada. La medida suspende el dictado de clases en las escuelas de Río Negro e incluye acciones concretas en el Alto Valle , Bariloche y el Valle Medio .

El impacto de esta huelga nacional se da en un contexto de persistente tensión local entre el gremio y el gobierno rionegrino, en una puja cruzada entre la exigencia de mejoras salariales y la preocupación por las aulas vacías.

Desde la conducción provincial de la Unter argumentaron que la situación actual requiere una postura firme y unificada en todo el territorio nacional. "Nos sobran los motivos" para ir al paro, aseguraron desde el gremio. "El profundo deterioro de las condiciones salariales y laborales que atraviesa la docencia en las distintas provincias requiere respuestas colectivas, y una fuerte expresión de unidad en todo el país".

Asimismo, remarcaron el alcance federal del reclamo: "Resulta imprescindible una medida de alcance nacional que ponga de manifiesto una realidad común en todo el territorio argentino: salarios pulverizados por la inflación, desfinanciamiento de la educación pública, recortes presupuestarios y el avance sobre derechos históricamente conquistados".

El gremio docente Unter adhirió al paro nacional convocado por Ctera. Archivo

Los ejes del paro

El gremio remarcó que el paro "expresa los reclamos de miles de docentes" y exige puntos centrales para destrabar el conflicto:

Recomposición salarial real que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Convocatoria a paritarias nacionales y provinciales con respuestas concretas.

Mayor presupuesto para la educación pública.

Defensa de las jubilaciones y de los derechos previsionales.

Restitución y fortalecimiento de los programas educativos nacionales .

Condiciones dignas de enseñar y aprender en todas las escuelas del país.

Defensa irrestricta de la escuela pública como derecho social.

¿Plan de lucha docente en todo el país?

Por último, la organización sindical hizo hincapié en la necesidad de sostener las medidas en el tiempo para respaldar las luchas provinciales.

En ese sentido, manifestaron que "este paro debe ser parte de un plan de lucha nacional que acompañe y fortalezca a las provincias que desde hace meses sostienen conflictos, movilizaciones y medidas de fuerza en defensa del salario, las condiciones laborales y la educación pública".

Enojo por lo controles de Nación

El ministerio de Capital Humano de la Nación anunció controles en todo el país para sancionar a los gremios que no garanticen la "esencialidad" del servicio educativo con el 75% de lo docentes en el aula. "Este intento de reglamentar la protesta no busca garantizar la educación, sino disciplinar, desmovilizar y vulnerar las libertades sindicales de quienes sostenemos cotidianamente la escuela pública", manifestaron desde Unter.

"Pretender imponer un 75% de “cobertura mínima” en una jornada de protesta desnaturaliza el sentido de la educación y transforma las instituciones en guarderías de contingencia", plantearon desde el sindicato docente. La Unter recordó, además, que el derecho a huelga está reconocido por la Constitución Nacional.