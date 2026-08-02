Prohibido olvidar: La escritora que eterniza la historia chica de su pueblo vuelve con otro puñado de recuerdos

Mariela Uribarry escribió “Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán”. Fue un éxito en todo sentido, y ya prepara una segunda edición.

En toda comunidad se tejen historias y anécdotas surgidas de la vida cotidiana que perduran en la memoria popular por alguna particularidad, pero que las acecha el riesgo de quedar desaparecidas en el tiempo si alguien no se encarga de rescatarlas.

Eso fue lo que hizo Mariela Uribarry , una periodista y comunicadora oriunda de Luis Beltrán que compiló un puñado de sucesos y semblanzas de personajes de su pueblo que ya había publicado en su Facebook, pero que ante el pedido del público los terminó volcando en su primer libro: “Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán”.

La obra fue presentada en 2025 y la primera edición se agotó en poco tiempo, por lo que se publicó una segunda. El libro no solo logró el reconocimiento de sus vecinos, muchos de ellos protagonistas de los relatos o sus familiares, conocidos o amigos, sino que también la destacó una figura artística de trascendencia internacional originaria del lugar. Además, fue declarado de interés social y cultural por el Concejo Deliberante local y la Legislatura rionegrina.

Tanto la autora como sus lectores, quedaron con gusto a poco, por lo que recibió el aliento suficiente como para poner en marcha una segunda parte.

Las historias que se vienen

“Ya estoy eligiendo las historias, y como el primero, no las revelaré hasta que se publiquen. Tengo 22 de las cerca de 35 que serán incluidas en el nuevo volumen. Tengo pensado para el aniversario del pueblo, 30 de noviembre, presentar la segunda edición”, anticipó Uribarry.

No quiso anticipar por donde irá la narración, aunque seguramente se mantendrá fiel a su estilo y a su fuente de inspiración, basada en los recuerdos que atesoró de los años 70 y 80 (del siglo pasado), cuando primero de niña y luego de joven, transitaba las calles de su pueblo natal. Aunque a ello le agregó un minucioso trabajo para chequear la información recabada, sumar testimonios y fotografías que corroboran los datos.

Por lo que se puede deducir, que se vienen más semblanzas de vecinos con los que tenía trato a diario, instituciones o empresas que trascendieron en la comunidad, curiosidades y otros relatos que quedaron marcados en la memoria de la escritora. Son todos escritos en primera persona y con acentuado rasgo “personalizado” como prefiera definir su labor.

Uribarry tiene 57 años de edad. De muy jovencita encontró en la radio una pasión y trabajó en emisoras de la región del Valle Medio. La primera fue FM Municipal de Luis Beltrán. En 1980 se mudó a General Roca para estudiar Comunicación Social y trabajó un tiempo en LU18, la AM de la ciudad. Si bien no pudo completar la carrera, dado que además de estudiar era mamá de sus dos primeros hijos, se volvió a su localidad, donde siguió desempeñándose en medios radiales. También fue corresponsal del diario La Mañana del Sur, que luego se transformó en LM Neuquén.

En 2005 la vida la llevó a San Antonio Oeste, donde se instaló con su familia e hizo su lugar en el mundo. Allí también transitó el universo periodístico local. Pese a la distancia el aguijón creativo que la impulsaba a escribir permanecía intacto, por lo que se puso a redactar aquellos hechos que permanecieron en su memoria, personajes como los que hay en todos los pueblos, vecinos que por algo no pudo olvidar, tragedias y curiosidades que por ahí solo ve el ojo atento. El caso de la familia Ibáñez es un buen ejemplo.

La autora destaca en su primer libro que es poco menos que imposible no conocer a un Ibáñez, todos de la misma raíz, en Luis Beltrán.

“… es simple, o sos vecino, amigo, pariente político, trabajaste o fuiste a la escuela con un Ibáñez. No hay vuelta, tengas la edad que tengas”, asegura Uribarry.

Ella también explica el porqué de tantos Ibáñez: doña Corina y don Cecilio tuvieron doce hijos, los que a su vez constituyeron una descendencia que sigue creciendo.

“No me animo a contar los nietos, pero con seguridad pasaron las dos docenas, y bisnietos muchos más”, agrega. Pero hay más. Resulta que doña Corina era afrodescendiente, “su piel morena contrastaba con el rubio de ojos claros de don Cecilio, y así los Ibáñez se caracterizan por ser algunos morochos y otros muy rubios, y también término medio”.

La Nena de Argentina y su vínculo con Luis Beltrán

Otra familia que Uribarry destacó en su primer libro, y que le retribuyó trascendencia nacional fue a los Becerra, emparentados con María, la cantante conocida como “La Nena de Argentina”, que entonó el himno nacional en la última final del mundo de fútbol.

Los abuelos de la artista se instalaron en Beltrán en la década del 60 y formaron un numeroso linaje. El papá de María nació en la localidad, y luego se fue a estudiar cardiología a Buenos Aires, donde formó su propia familia y nació María.

Uribarry los conoce de toda la vida, e incluso estudio con Sandro, uno de los tíos que le facilitó más información para reconstruir la historia familiar y hasta la contactó con la artista para nutrir su relato.

“A lo largo de mi trayectoria en medios he conocido cientos de famosos, pero ninguno que con esa edad y tanta fama sea tan auténtico, maduro, comprometido con su historia y responsable, la admiro y cuando me enteré que era hija de un beltranense me pareció injusto no contarles, no honrar a sus abuelos, a su padre y tíos y compartir con todos ustedes la historia", manifestó posteriormente la autora.

Tras la publicación, María le envió un video a Uribarry en la que le agradeció la evocación a su familia, y que fue reproducido por varios medios de prensa.