Otro robo de caballos en la región: recuperaron cuatro vivos y encontraron otro muerto

Ocurrió en General Roca. Días atrás encontraron muertos a Peteco y Anabella, que cuidaban en una chacra de Ferri. Este domingo hay movilización popular en reclamo de justicia.

Cuatro de los cinco caballos robados en Roca fueron hallados vivos. El restante apareció muerto. Buscan a los autores del hecho.

El robo de caballos se está convirtiendo en un flagelo en establecimientos rurales de la zona del Alto Valle , donde se han registrado numerosos casos en el último tiempo, muchos de ellos con el lamentable saldo de haber hallado a los animales sin vida.

El destino de su carne para venta y consumo aparece como principal motivación de los ladrones. Un dramático hecho registrado en el transcurso de la última semana en Cipolletti movilizó a la comunidad luego de que se supiera que el potrillo Peteco y la yegua Anabella fueran sustraídos de una chacra de Ferri, y luego aparecieron carneados.

Este domingo se realizará una manifestación en la plaza San Martín de Cipolletti para reclamar que se acelere la investigación y encuentren a los responsables del crimen.

Un nuevo caso en General Roca

Pero no fue el único hecho de este tipo conocido en la región, dado que también en General Roca cuatreros hasta el momento desconocidos se apoderaron de cinco ejemplares de una finca ubicada en la zona norte de la ciudad.

Desde la policía se informó que tras recibir la denuncia de su propietaria la Brigada Rural local inició un operativo para encontrar a los equinos. El procedimiento contó con el apoyo de personal de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo y continúa bajo investigación, se destacó.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia fue realizada por la propietaria de los animales, quien alertó sobre la desaparición de cinco equinos del puesto rural Maruchito, en jurisdicción de la Subcomisaría 69°.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Brigada Rural de Roca desplegaron un operativo de búsqueda en el sector. Durante las tareas se sumó un móvil de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo. Los efectivos realizaron un amplio rastrillaje y el seguimiento de rastros junto a los damnificados, recorriendo distintos sectores del campo para intentar localizar a los animales.

Como resultado del procedimiento, los policías lograron recuperar cuatro de los cinco equinos denunciados como faltantes. En tanto, el quinto animal sería encontrado sin vida en inmediaciones del cementerio local, donde se detectaron restos compatibles con el hecho, por lo que se presume su muerte.

La escena quedó preservada y se dio intervención al Gabinete de Criminalística, que realizará las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. La investigación continúa para esclarecer el presunto caso de abigeato e identificar a los responsables.

Marcha por Peteco y Anabella

Este domingo a las 15 se realizará una manifestación en la plaza San Martín de Cipolletti en reclamo de justicia, mayor respuesta policial ente este tipo de denuncias y de un cambio en las leyes de protección animal.

La movilización fue convocada por la organización FUNPABA -Fundación Patagónica para el Bienestar Animal- y vecinos, luego de que se conociera que Peteco y Anabella aparecieran muertos tras desaparecer de la chacra de Ferri donde permanecían en resguardo.

Tras una intensa búsqueda, días después encontraron restos de ambos. Se presume que fueron faenados y que su carne habría sido comercializada.