Le habían robado la camioneta en Cipolletti y él mismo la encontró en Neuquén

Un cipoleño reconoció su vehículo en pleno centro de Neuquén y alertó a la Policía. El rodado tenía pedido de secuestro hace semanas.

Un hombre identificó su camioneta robada en Neuquén y alertó a la Policía para recuperarla.

Un operativo policial en pleno centro de Neuquén permitió recuperar una camioneta que había sido robada semanas atrás en Cipolletti . El rodado pertenecía a un vecino cipoleño, que logró reconocerlo y recuperarlo.

El procedimiento se desarrolló este viernes alrededor de las 18:45, cuando personal de la Comisaría Primera acudió a un llamado ingresado al Centro de Despacho y Emergencias 101. La alerta advertía sobre la presencia de un vehículo sospechoso.

Al arribar al lugar, los efectivos motoristas se encontraron con una situación inesperada. Un hombre se había acercado al rodado y aseguraba que se trataba de su camioneta, sustraída semanas atrás en la ciudad de Cipolletti.

Efectivos de la comisaría 1° de Neuquén, intervinieron en el procedimiento.

Un cipoleño que reconoció su vehículo

Según indicaron fuentes policiales, el propietario —un vecino de Cipolletti— identificó el vehículo por características particulares. El rodado había sido denunciado como robado en Río Negro, lo que permitió activar los mecanismos judiciales correspondientes.

El reconocimiento fue clave para avanzar con el procedimiento. El hombre ya había realizado la denuncia en su momento, por lo que la información coincidía con los registros oficiales cargados en el sistema policial.

Tras la identificación inicial, los uniformados realizaron la verificación en los sistemas informáticos. Allí confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente, emitido por la Justicia de Río Negro en el marco de una causa por robo.

Con estos datos, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que tomó conocimiento del hallazgo y dispuso las medidas a seguir para garantizar la correcta restitución del vehículo al propietario.

La camioneta había sido denunciada por robo en Cipolletti. Estefania Petrella

Verificación del estado del rodado

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que el vehículo ya había sido manipulado por su dueño al momento de la llegada policial. Por esta razón, se ordenó una revisión detallada tanto de la documentación como del estado general de la camioneta.

Los efectivos constataron que el rodado no presentaba faltantes ni daños visibles de consideración. Esta situación facilitó el proceso judicial, ya que no fue necesario avanzar con peritajes más complejos.

Restitución al propietario

Finalmente, y por disposición de la Justicia, se resolvió la restitución inmediata de la camioneta al legítimo dueño. La entrega se formalizó mediante las actuaciones correspondientes, dejando constancia del procedimiento realizado por el personal policial.

Para el vecino cipoleño, la recuperación significó el cierre de semanas de incertidumbre tras el robo sufrido en su ciudad. El hecho también resalta la importancia de la denuncia y la rápida intervención ante situaciones sospechosas.