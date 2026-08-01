Cipolletti le da la bienvenida a agosto con un sábado ¿sin lluvia?

El inicio de mes trae temperaturas que superarán los dos dígitos. Qué pasa con las lluvias y como sigue el fin de semana.

El tiempo en Cipolletti marcará una mejora en cuanto a las lluvias.

El inicio de agosto estará marcado por condiciones típicamente invernales en Cipolletti . Según los datos relevados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) y el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el sábado 1 se presentará con cielo cubierto, temperaturas bajas y viento moderado.

De acuerdo con el pronóstico, el cielo permanecerá cubierto durante todo el día, tanto en horas diurnas como nocturnas. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvias del 0%, lo que garantiza estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la temperatura, la máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 4°C. Este rango térmico se ubica dentro de los valores habituales para el invierno en el Alto Valle, con un ambiente frío sostenido a lo largo de toda la jornada.

Viento presente y mayor sensación de frío

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Soplará desde el sector noreste (NE), con velocidades promedio cercanas a los 24 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían oscilar entre los 37 y 41 km/h.

Si bien no se trata de un evento intenso, el viento contribuirá a acentuar la sensación térmica, especialmente durante la mañana y hacia la noche, cuando la temperatura descienda y las condiciones se tornen más frías.

Los datos también muestran una presión atmosférica estable, con valores entre 1009 y 1010 hPa, lo que refuerza la previsión de una jornada sin cambios bruscos en el estado del tiempo.

En este contexto, no se esperan fenómenos relevantes como tormentas, lluvias o nevadas, por lo que las actividades podrán desarrollarse con normalidad, aunque bajo un escenario frío y con escasa presencia de sol.

Cómo sigue el fin de semana

El pronóstico extendido anticipa una mejora hacia el domingo 2 de agosto. Para esa jornada se espera cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura máxima, que podría llegar a los 17°C, mientras que la mínima descendería hasta los 0°C.

Además, se prevé una rotación del viento hacia el oeste (O), con mayor intensidad durante el día, con velocidades cercanas a los 39 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h.