Cinco nombres, cinco esquinas: descubrieron nuevas Estrellas Amarillas en Cipolletti

Un recorrido emotivo por distintos puntos de la ciudad rindió homenaje a quienes perdieron la vida en accidentes, con un mensaje claro de conciencia vial.

Cinco nombres, cinco esquinas y una misma promesa: no olvidar. Así se vivió este viernes el descubrimiento de cartelería con el símbolo de la Estrella Amarilla en distintos puntos de Cipolletti .

La primera señal quedó descubierta en memoria de Emilio Crisanto Almirón , en Circunvalación casi Venezuela. La segunda recordó a Juan Carlos Huecho , en la esquina de Mosconi y Ruta 65.

También se homenajeó a Ariel Parra , en Circunvalación y rotonda Cipolletti-Neuquén, y a Gabriel Cares , en Mariano Moreno y Tucumán. El recorrido cerró con la estrella de Pedrito Chibli Bujer , en Circunvalación casi Naciones Unidas.

Un convenio entre el municipio y la Fundación

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Secretaría de Fiscalización, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Estrellas de Río Negro. El acuerdo contempla trabajo conjunto en el pintado de la señal y en capacitaciones.

El convenio también prevé continuar generando actividades junto a la Dirección de Tránsito, orientadas a fortalecer la concientización vial en toda la comunidad. La articulación institucional busca sostener estas acciones en el tiempo.

Thelma Águila, referente de la Fundación, explicó que la jornada tendrá continuidad. Adelantó que se trabajará junto a otras entidades para que la comunidad visualice cómo se actúa ante un siniestro vial real.

Según remarcó Águila, el objetivo es que las familias que circulan por calles y rutas conozcan con claridad qué conductas deben evitar. La prevención, subrayó, depende del compromiso de cada conductor.

Qué significa la Estrella Amarilla como señal vial

El símbolo de las Estrellas Amarillas constituye una señal de tránsito obligatoria, según lo establece la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante la disposición 110/2020. Su enseñanza es parte del curso teórico para licencias de conducir.

La norma formaliza la instalación de la Estrella Amarilla como señal horizontal o vertical en los lugares donde hubo una víctima fatal. Sus cinco puntas representan Memoria, Prevención, Ley, Justicia y Educación.

Simulacro de siniestro vial para el sábado

Este sábado 1 de agosto, desde las 13, se realizará un Simulacro de Siniestro Vial en la intersección de La Esmeralda y Antonio Turrín. La escena recreará un choque múltiple entre un colectivo, un auto y una moto.

La actividad busca mostrar el trabajo coordinado de los organismos de respuesta ante una emergencia real. Además, apunta a generar conciencia sobre las consecuencias de los siniestros viales entre los vecinos de Cipolletti.

El operativo es organizado por la Secretaría de Fiscalización junto a la Fundación Estrellas de Río Negro. Participarán Salud Pública, Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y personal de Tránsito municipal.

También se sumarán agentes de la Dirección General de Cultura, ONG de distintas provincias, familiares de víctimas fatales y estudiantes de Criminalística, Emergencias y Enfermería, en un trabajo interinstitucional.

Antonio Spagnuolo

Cortes de tránsito previstos durante el operativo

El simulacro tendrá una duración aproximada de una hora y media, con corte total de circulación en el sector. Se implementarán desvíos en La Esmeralda con La Plata, Ortiz, Jauretche, Esquiú y Turrín.

También habrá desvíos en la intersección de M. Muñoz y Turrín. Se recomienda a los conductores planificar recorridos alternativos durante ese horario para evitar demoras en la zona afectada.