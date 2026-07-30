Pronóstico del tiempo: ¿Seguirá lloviendo en la región?
Se anticipan jornadas de marcada inestabilidad en el Alto Valle. Enterate de cómo va a estar el tiempo esta semana en la ciudad de Cipolletti.
El tiempo en Cipolletti está marcado por la continuidad del ingreso de aire frío a la región.
Según la actualización del pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la región del Alto Valle atravesará una rápida transición dominada por el ingreso de aire frío y húmedo, ráfagas que rondarán entre los 40 y 60 km/h y el regreso firme de las heladas nocturnas con marcas térmicas bajo cero.
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¿Viernes con viento?
El verdadero punto de quiebre de la semana llegará durante la jornada del viernes 31 de julio. A medida que el viento rote hacia el sector sudoeste, la intensidad de las ráfagas irá en aumento gradual en la capital neuquina, Plottier y Centenario.
Se espera un cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. Respecto de las mínimas, se estiman entre 8°C a 10°C y máxima de 16°C.
Sábado y domingo: comienza un fresco agosto
El arranque del fin de semana mantendrá la tónica invernal con cielo cubierto y un marcado descenso de los valores máximos. Para el sábado 1 de agosto, el cuadro meteorológico señala una máxima de tan solo 14ºC vientos del sudeste oscilando en los 35 km/h
El domingo ofrecerá un alivio en cuanto a la fuerza del viento, pero consolidará el frío en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Aunque la máxima llegará a los 16 °C con cielo mayormente despejado hacia la noche, el frio se hará sentir con fuerza: la mínima caerá a 1°C, generando un ambiente helado sobre el suelo valletano que exigirá mantener encendida la calefacción. En cuanto al viento será moderados con algunas ráfagas más fuertes durante la jornada.
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