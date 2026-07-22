Tras una noche con agua nieve, cómo seguirá el tiempo este miércoles en Cipolletti

La temperatura marcará un leve ascenso este miércoles según la AIC. Enterate cómo sigue la jornada.

La ciudad estará con cielo cubierto y presentará momentos de inestabilidad.

Algunos sectores de Cipolletti registraron durante la noche del martes la caída de agua nieve , un fenómeno que sorprendió a vecinos y marcó el pulso de una jornada invernal intensa en el Alto Valle . En ese contexto, surge la pregunta sobre cómo evolucionarán las condiciones este miércoles 22 de julio.

Según el pronóstico difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), la jornada estará dominada por un escenario de cielo cubierto tanto durante el día como en horas de la noche, sin grandes mejoras en las condiciones generales.

Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 11°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 0°C durante la noche, manteniendo un ambiente frío característico de la temporada invernal.

El cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada, lo que limitará la amplitud térmica y sostendrá una sensación térmica baja, especialmente en las primeras horas del día y hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para este miércoles en Río Negro. Estefania Petrella

Viento moderado y ráfagas intensas

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Durante el día soplará desde el noreste a una velocidad promedio de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h.

Hacia la noche, si bien la intensidad media del viento descenderá a unos 17 km/h, las ráfagas podrían intensificarse hasta los 32 km/h, lo que aportará mayor sensación de frío.

Sin precipitaciones relevantes, pero con alta nubosidad

A diferencia de lo ocurrido durante la noche previa, cuando se registraron episodios de agua nieve en algunos puntos de la ciudad, para este miércoles no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, la persistencia de nubosidad indica que el tiempo se mantendrá inestable.

La presión atmosférica se ubicará en torno a los 1017 hPa, sin variaciones importantes entre el día y la noche, lo que refuerza la estabilidad relativa dentro de un contexto mayormente nublado.

Qué se espera para los próximos días

El panorama hacia el jueves anticipa condiciones similares durante el día, con cielo cubierto y temperaturas levemente en ascenso, aunque hacia la noche podría registrarse un despeje.

Para el viernes, en tanto, se prevé una mejora más marcada, con cielo parcialmente nublado y una máxima que podría alcanzar los 16°C, marcando un leve alivio en medio de la ola de frío.

De esta manera, Cipolletti atravesará un miércoles con continuidad de condiciones invernales, luego de una noche que dejó postales atípicas con caída de agua nieve en distintos sectores de la ciudad.