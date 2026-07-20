Alerta amarilla en Cipolletti por lluvias: ¿Hasta cuándo?

La semana empezó con lluvia en Cipolletti y las condiciones inestables con temperaturas frías se extenderán en los próximos días.

La lluvia empezó durante la madrugada de este lunes y continuarán durante las primeras hora. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), emitió un alerta amarillo para la ciudad por las precipitaciones que continuarán durante toda la mañana (probabilidad 70-100%). En tanto, por la tarde continuarían con una probabilidad del 40 - 70%, mientras que a la noche se prevé lluvias aisladas con una probabilidad del 10 - 40%.

Por su lado, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que durante el día se prevé una temperatura máxima de 10°C, acompañada por vientos del este a 18 km/h y ráfagas que alcanzarán la misma velocidad. Por la noche, el cielo se tornará cubierto y el termómetro descenderá hasta los 0°C, mientras que el viento rotará al sudeste con una velocidad de 25 km/h y ráfagas de 27 km/h.

Alerta del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 20 de julio.

¿Cómo sigue el tiempo en la semana?

Según la AIC, el martes se perfila como un día especialmente frío y húmedo. Durante la tarde se registrará un cielo completamente cubierto con una máxima de apenas 6°C, vientos del este a 23 km/h y ráfagas de 30 km/h. Hacia la noche, la inestabilidad se traducirá en lluvias débiles y dispersas, manteniendo una temperatura mínima de 0°C y vientos del este a 17 km/h con ráfagas de 21 km/h.

Para el miércoles, la nubosidad persistirá constante en la capital neuquina. El transcurso del día transcurrirá bajo un cielo cubierto con una máxima de 8°C, vientos del noreste a 15 km/h y ráfagas de 24 km/h. Durante la noche se mantendrá el cielo cubierto con 0°C de temperatura, mientras que los vientos del noreste amainarán a 10 km/h con ráfagas de 13 km/h.

Estefania Petrella

A partir del jueves 23, la inestabilidad volverá a hacerse sentir levemente durante el día con una máxima de 9°C, vientos del este a 12 km/h y ráfagas de 14 km/h. Por la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la mínima caerá a -1°C, registrándose vientos del noroeste a 12 km/h con ráfagas de idéntica velocidad.

En tanto, el viernes traerá consigo el inicio de un cambio en la masa de aire. Durante el día se prevé cielo cubierto pero con una máxima en ascenso que llegará a los 12°C, acompañada por vientos del sur a 8 km/h y ráfagas de 18 km/h. Por la noche volverá la inestabilidad con una mínima de 1°C y vientos del noroeste a 10 km/h con ráfagas de 14 km/h.