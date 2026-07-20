Vacaciones de invierno en Cipolletti: teatro, música, talleres y propuestas gratuitas para disfrutar en familia

Durante el receso escolar habrá actividades para todas las edades en distintos espacios culturales de la ciudad. Conocé el cronograma completo.

Cipolletti tendrá una amplia agenda de propuestas culturales pensadas para disfrutar en familia. Foto: Archivo.

Las vacaciones de invierno ya se viven en Cipolletti con una amplia agenda de propuestas culturales pensadas para disfrutar en familia. Durante el receso escolar habrá espectáculos, música, cine, teatro, talleres, muestras y actividades para las infancias en distintos puntos de la ciudad.

La programación se desarrollará en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , el Centro de Artes y Convenciones Roberto Abel (RA!), la Escuela Municipal de Música (EMM), el Centro de Artes Visuales (CAV), el Centro Municipal de Danzas (CEMUD) y la Casa del Escritor (CDE).

La agenda comienza con una clase especial de Danzas pélvicas de la cuenca mediterránea , que se realizará el lunes de 20 a 21.30 en el CEMUD .

El martes habrá propuestas para todos los gustos:

Ritmos folklóricos argentinos (Chacarera Simple y Zamba), de 16 a 18 en la Escuela Municipal de Música.

Taller de técnica para cuerdas frotadas, de 18 a 20 en el mismo espacio.

Master Zumbaelee, de 19 a 21 en el CEMUD.

El miércoles continuará la programación con:

Crear Sin Permiso , un laboratorio creativo de improvisación, de 17 a 18.30 en el Complejo Cultural Cipolletti.

Chupina Salsa y Bachata, de 19 a 21 en el CEMUD.

Música, danza y una gran propuesta para el fin de semana

El viernes 24 se realizará un Encuentro de Bailarines en el Centro Municipal de Danzas, de 19 a 21.

El sábado 25 será uno de los días con mayor cantidad de actividades. En la Casa del Escritor, de 14 a 19, se desarrollará el cierre de las propuestas con:

Bingo literario.

Muestra de libros de autores locales.

Música en vivo.

Árbol de los deseos lectores.

Gran instalación artística colectiva.

Instalación inmersiva.

Por la noche, desde las 21, el Centro de Artes y Convenciones Roberto Abel recibirá la sexta edición de la JAM, una propuesta que ya es un clásico de la agenda cultural cipoleña.

La Casa del Escritor, con actividades permanentes

Además de la programación especial por las vacaciones, la Casa del Escritor ofrecerá actividades todos los días.

De lunes a jueves, de 10 a 17, y los viernes, de 10 a 21, habrá espacios de animación lectora, dibujo y escritura libre, hora del cuento, talleres para crear cuentos, ilustración, elaboración de marcapáginas, rincón de lectura, historias encadenadas, poesía, cine debate, escritura creativa y café literario.

Dónde consultar el cronograma completo

La Municipalidad informó que la grilla completa de actividades, horarios y novedades puede consultarse a través de la página web oficial y de las redes sociales de la Dirección General de Cultura.

Con propuestas gratuitas y para todas las edades, Cipolletti apuesta a que vecinos y visitantes disfruten de unas vacaciones de invierno repletas de arte, música, literatura y entretenimiento.