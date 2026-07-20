La oportunidad para emprendedores de Cipolletti: llega un encuentro gratuito para hacer crecer proyectos

Habrá charlas, intercambio de experiencias y herramientas para quienes buscan impulsar un emprendimiento. La inscripción ya está abierta.

El próximo 28 de julio, de 16 a 20, se realizará un encuentro gratuito. Foto: Gentileza.

Los emprendedores de Cipolletti tendrán una nueva oportunidad para capacitarse, generar contactos y potenciar sus proyectos. El próximo 28 de julio , de 16 a 20 , se realizará un encuentro gratuito pensado para quienes buscan crecer, aprender y abrir nuevas puertas.

La actividad se desarrollará en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (RA!) , ubicado en Toschi y Tres Arroyos, y contará con la participación de emprendedores con trayectoria que compartirán sus experiencias, conocimientos y herramientas.

La propuesta apunta a reunir a personas que ya tienen un emprendimiento, a quienes recién comienzan y también a quienes están pensando en dar el primer paso.

Durante la jornada habrá espacios de intercambio, inspiración y networking para conectar con otros emprendedores, conocer nuevas miradas y fortalecer ideas de negocio.

Desde la organización destacaron que el objetivo es crear un ámbito donde las preguntas, las experiencias compartidas y los vínculos puedan convertirse en el punto de partida de nuevos proyectos.

Historias que inspiran y herramientas para crecer

El encuentro contará con emprendedores que compartirán sus recorridos, los desafíos que enfrentaron y las herramientas que les permitieron desarrollar sus iniciativas.

La propuesta busca que los asistentes se lleven conocimientos prácticos, nuevas ideas y contactos que puedan ayudarlos a seguir creciendo.

Cómo participar

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.

El encuentro es impulsado por la Dirección de Innovación, la Dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Cipolletti y la consultora Impulsar Patagonia, una comunidad que promueve espacios de aprendizaje, colaboración y generación de oportunidades para emprendedores y profesionales.

Quienes deseen obtener más información sobre el evento pueden consultar la página oficial de la Municipalidad de Cipolletti.