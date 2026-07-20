Las Perlas: quieren conocer el impacto ambiental de la extracción y transporte de áridos de canteras próximas

Vecinos de Las Perlas solicitaron información completa sobre el impacto ambiental de la extracción y transporte de áridos de canteras de los alrededores.

Las calles de Las Perlas, todas de tierra, nunca están en mejores condiciones. La lluvia y el tránsito vehicular cada vez más intenso las deteriora sin pausa. Ahora, vecinos perlenses quieren conocer el impacto ambiental del transporte de áridos.

Vecinos de Las Perlas están haciendo circular un petitorio dirigido a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, en el que reclaman información sobre los estudios de impacto ambiental que debieran existir para la explotación, extracción y transporte de áridos en los alrededores de la comunidad. Se invita a todos los perlenses a respaldar el requerimiento.

A efectos de sumar el apoyo de más vecinos, copias del petitorio están disponibles hace unos días en la sede la Biblioteca Popular Quimún y en algunos locales comerciales.

La preocupación de los perlenses por la extracción de áridos se debe, en particular, al constante tránsito de camiones por las calles de la ciudad, con los consiguientes riesgos de sanidad ambiental y seguridad que ocasiona el frecuente trajinar de vehículos pesados por un lugar cuya población ha crecido enormemente en los últimos años, hasta superar, según estimaciones, las 20.000 personas. Población, además, que sigue creciendo.

En la comunidad de Las Perlas, existe inquietud por el impacto ambiental que produce la explotación, extracción y transporte de áridos desde canteras ubicadas en las inmediaciones del poblado.

Además, la circulación de los camiones supone el deterioro de la ya de por sí bastante precaria red vial de Las Perlas, cuyas calles son todas de tierra, en algunas partes con ripio y en otras prácticamente sin material consolidado alguno que facilite el paso de vehículos de cualquier naturaleza.

En el petitorio cursado a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, se deja constancia del derecho ciudadano de "Acceso a la información pública ambiental", en este caso, para tener conocimiento de lo relacionado con las canteras próximas a la comunidad.

Impacto ambiental, derechos e información

Se deja constancia, al efecto, a lo establecido en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, el Artículo 84 de la Constitución de la Provincia de Rio Negro, la Ley Nacional N°25.831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental), la Ley Provincial M N°3266 de Impacto Ambiental, y el Acuerdo de Escazú (Ley Nacional N°27.566).

Así, en base al marco jurídico existente, en el texto se solicita "formalmente se nos provea de forma completa, digitalizada y urgente la siguiente documentación e información", que a continuación se detalla.

Primero, "copia íntegra del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa SERCON para las tareas de explotación, extracción y transporte de áridos en la zona/cantera de la localidad de Balsa Las Perlas".

Segundo, también "copia de la Resolución de Autorización Ambiental (Licencia Ambiental) o acto administrativo equivalente emitido" por la Secretaría que "habilite el funcionamiento de dicha actividad".

Carga pesada y mantenimiento

Tercero, igualmente "copia detallada del Plan de Gestión Ambiental, Mitigación y Remediación vigente exigido a la firma comercial, haciendo especial énfasis en las obligaciones asumidas por la empresa respecto al control de material particulado (polvo en suspensión), mantenimiento de caminos, riego sistemático de las vías de acceso y tránsito de carga pesada".

Y, cuarto, se solicitan "informes de las inspecciones, auditorias y fiscalizaciones ambientales que esta autoridad de aplicación haya realizado sobre dicha cantera durante los últimos dos años".

Se fundamenta el reclamo, "en la profunda preocupación y los perjuicios directos que la actividad en cuestión genera de manera diaria en nuestra comunidad. Actualmente se evidencia una severa falta de medidas de mitigación y prevención: las calles se encuentran en un estado de deterioro crítico, debido al transporte pesado".

Ausencia de riego periódico

Asimismo, "en épocas de escasa humedad ambiental y ante la ausencia de riego periódico por parte de la empresa explotadora, se genera de manera constante una densa nube de polvo en suspensión. Esta situación afecta gravemente la calidad del aire respirable, alterando de forma directa el ambiente y poniendo en serio riesgo la salud pública de la población, en especial la de niños, niñas y adultos mayores de Balsa Las Perlas".

En el documento, se recuerda que, una vez se concluya la campaña de recolección de firmas y se remita el petitorio, las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático deberán responder obligatoriamente a lo solicitado, según lo previsto en el Artículo 8 de la Ley Nacional N°25.831, en "un plazo máximo de treinta días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud".

Si en el plazo determinado no hubiere respuesta, o se diere "una contestación ambigua", se deja aclarado que "quedará habilitada una vía judicial directa tal como establece la Ley".

Vecinos consultados precisaron que los camiones de áridos de la empresa SERCON utilizan, en su circulación de ida y vuelta hacia la vecina ciudad de Neuquén, la estratégica avenida del Trabajador, vital para el tránsito vial de Las Perlas. Hay, además, una segunda empresa de extracción de áridos que utiliza con frecuencia la también estratégica Ruta Provincial 74, la que vincula con Cerro Policía y lleva directamente al puente Lembeye que conecta la comunidad perlense con la capital neuquina.