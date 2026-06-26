Cipolletti declaró de interés el GIRSU y avanza hacia un modelo ambiental regional

El Concejo Deliberante avanzó en la aprobación del modelo regional que busca ordenar y ponerle fin a los basurales a cielo abierto en la región. ¿De qué se trata la iniciativa?

En una decisión unánime, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó este viernes la declaración de interés municipal del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos ( GIRSU ) del Alto Valle , una iniciativa que busca transformar de manera estructural el tratamiento de los residuos en la región mediante un sistema moderno, sustentable y articulado entre municipios.

La medida se adoptó en el marco de la sesión ordinaria de este viernes, encabezada por la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez, junto a los concejales Martín Posse, Adriana Dietrich, Ana María Napoli, Julio Araneda y Oscar Langowski. La aprobación no solo marcó un respaldo político al proyecto, sino que también reafirmó el compromiso institucional de Cipolletti con políticas públicas orientadas al cuidado ambiental.

El GIRSU Alto Valle es considerado una de las iniciativas más relevantes en materia ambiental para la región. Su objetivo principal es dejar atrás el modelo tradicional de disposición final de residuos , basado en basurales a cielo abierto, y avanzar hacia un esquema integral que contemple todas las etapas del proceso: recolección, tratamiento, recuperación y disposición final.

Los ediles acompañaron la iniciativa que busca poner fin a los basurales a cielo abierto en Cipolletti y la región.

La propuesta se apoya en la cooperación entre municipios, lo que permite optimizar recursos, reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema. Además, incorpora criterios de economía circular, promoviendo la reducción de residuos, el reciclaje y la reutilización de materiales.

Durante el tratamiento del expediente, los concejales destacaron que la gestión de residuos es uno de los principales desafíos que enfrentan las ciudades en crecimiento, y que este tipo de iniciativas resultan clave para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

presentacion GIRSU Alto Valle en Cipolletti Funcionarias de la secretaría de Ambiente, expusieron ante los concejales los objetivos del proyecto.

Presencias clave y exposición técnica

La sesión contó con la presencia de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, y de la directora de Planificación y Proyectos Ambientales, Mileva Klein, quienes acompañaron el debate y brindaron detalles técnicos sobre el alcance del GIRSU Alto Valle.

Ambas funcionarias expusieron sobre el modelo regional propuesto, que incluye el fortalecimiento de la infraestructura destinada al tratamiento de residuos, la implementación de nuevas tecnologías y la planificación de soluciones a escala regional.

En ese sentido, se destacó la necesidad de avanzar hacia un sistema que no solo mejore la disposición final, sino que también reduzca el impacto ambiental y genere beneficios sociales, como la inclusión de recuperadores urbanos en esquemas formales de trabajo.

E.C.P BASURAL (39) El GIRSU busca mejorar la infraestructura existente de los basurales y avanzar en la erradicación de los espacios a cielo abierto. Estefania Petrella

Infraestructura y planificación a largo plazo

Uno de los pilares del proyecto es la mejora de la infraestructura existente y la creación de nuevos espacios para el tratamiento de residuos, lo que permitirá aumentar la eficiencia del sistema y disminuir la cantidad de residuos que llegan a disposición final.

La planificación regional también busca evitar la superposición de esfuerzos entre municipios y promover una gestión más ordenada, con estándares ambientales más exigentes.

En este marco, Cipolletti se posiciona como una de las ciudades de importancia dentro del esquema, tanto por su volumen de generación de residuos como por su ubicación estratégica dentro del Alto Valle.

GIRSU Alto Valle HCDC En articulación con otros municipios, la provincia avanza con financiamiento internacional para la concreción.

Un respaldo institucional con proyección regional

Con esta aprobación, el Concejo Deliberante expresó su respaldo al GIRSU Alto Valle como una política pública estratégica, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a proteger el ambiente.

Además, el acompañamiento institucional se interpreta como un paso necesario para avanzar en la consolidación del proyecto, que requiere del compromiso conjunto de los gobiernos locales y la Provincia para su implementación.

El desafío, ahora, será traducir este respaldo político en acciones concretas, que permitan avanzar en la transformación del sistema de residuos y dar respuesta a una problemática histórica en la región.