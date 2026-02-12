Cipolletti será sede del Complejo GIRSU: presentaron el modelo regional de tratamiento de residuos

El GIRSU Alto Valle volvió a escena con nuevas promesas para cerrar basurales. Qué definieron los municipios y qué falta ejecutar.

Este miércoles, en Cipolletti , autoridades provinciales y municipales se reunieron para formalizar la creación de la Mesa de Acuerdos GIRSU Alto Valle , un nuevo paso político-técnico para la tan anunciada implementación del sistema regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. El encuentro, que fue presentado como el inicio de una nueva etapa, tuvo como objetivo consolidar un esquema de gobernanza conjunta entre los municipios del Alto Valle y el Gobierno de Río Negro.

Sin embargo, el relanzamiento del proyecto se da en un contexto de creciente malestar social por la falta de resultados concretos, en particular en Cipolletti, donde el basural a cielo abierto sigue activo, los incendios se repiten y la contaminación impacta de lleno en la vida de los vecinos.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro encabezó la presentación de esta nueva fase del GIRSU , que según indicaron, se centrará en el diseño de la etapa de preinversión y en coordinar acciones conjuntas para resolver el tratamiento de residuos en la región.

En la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente, se llevó adelante el encuentro para dar a conocer los alcances del proyecto.

Durante la jornada se dieron a conocer algunos lineamientos:

Creación de un Complejo Socioambiental en Cipolletti

Plantas de tratamiento y estaciones de transferencia

Implementación del Plan de Inclusión Social (PISO), para registrar y acompañar a los recuperadores urbanos

Incorporación de perspectiva de género e inclusión laboral en la cadena de residuos

E.C.P BASURAL (58) El basural a cielo abierto de Cipolletti, es uno de los más grandes del Alto Valle rionegrino. Estefania Petrella

“El trabajo regional es la única forma de dar soluciones estructurales al manejo de residuos. Este proyecto representa una oportunidad histórica para mejorar la calidad ambiental del Alto Valle”, expresó el intendente Rodrigo Buteler, uno de los jefes comunales presentes.

Por su parte, la secretaria Judith Jiménez destacó que el proyecto garantizará “una transición ambientalmente responsable y socialmente justa”, mientras que la directora Mileva Klein remarcó que el sistema propuesto busca impactar no solo en el ambiente, sino también en el plano económico y social.

Estuvieron presentes representantes de los municipios de Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen y de áreas provinciales como Obras Públicas, Desarrollo Social, Cultura y Asuntos Legales.

GIRSU ALTO VALLE 2 La firma fue encabezada por autoridades provinciales e intendentes. Gentileza

El contexto local: más de 270 toneladas diarias

La situación estructural del basural sigue sin modificaciones. De acuerdo con datos oficiales a los que accedió LM Cipolletti en 2025, se depositan diariamente unas 120 toneladas de residuos sólidos urbanos en el predio. A eso se suman alrededor de 150 mil kilos de escombros por día, lo que eleva el total a más de 270 toneladas diarias de basura que llegan al basural a cielo abierto, sin un sistema moderno de clasificación ni tratamiento.

La operativa diaria involucra unos 25 viajes de camiones recolectores entre el turno día y noche, más el ingreso de entre 6 y 10 contenedores. A esto se agregan residuos que vecinos acercan de forma particular, aunque en menor escala.

Todo este volumen se maneja con infraestructura deficitaria, aunque en los últimos meses se incorporó maquinaria específica desde el Municipio para contener y evitar la propagación de focos de incendio que suelen ser recurrentes en la ciudad.