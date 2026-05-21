Se puso en marcha la obra de transformación de la calle Julio Salto

Con las primeras máquinas en el sector, iniciaron los movimientos de suelo para la nueva ciclovía, el reasfaltado y pluviales. La obra demandará 150 días.

Comenzaron los trabajos sobre la calle Julio Salto de Cipolletti entre Ruta Nacional 22 y General Paz.

La espera terminó y los trabajos ya están en marcha. Con el inicio de los movimientos de suelo sobre la calle Julio Dante Salto , el Municipio de Cipolletti confirmó el comienzo efectivo de una de las obras más esperadas para mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados de la ciudad. La intervención forma parte de la Licitación Pública N° 04/26 e incluye no solo la repavimentación integral y la construcción de una ciclovía , sino también tareas de bacheo en otras arterias clave.

Según se informó oficialmente, las primeras tareas comenzaron sobre las colectoras a la calle principal, marcando el punto de partida de un proyecto que tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos. El objetivo central es recuperar la funcionalidad de la arteria, optimizar la seguridad vial y mejorar el confort tanto para automovilistas como para peatones y ciclistas.

Un corredor clave en estado crítico

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que la calle Julio Dante Salto, en el tramo comprendido entre General Paz y la Ruta Nacional 22, presenta un estado de conservación deficiente. La calzada deteriorada, la presencia de baches y la falta de señalización adecuada generan complicaciones cotidianas en el tránsito, reducen la seguridad vial y afectan el normal escurrimiento del agua en días de lluvia.

Este diagnóstico no es aislado. Situaciones similares se registran en distintos sectores de calles como Arturo Umberto Illia, Mengelle, Arenales y Sáenz Peña, donde también se intervendrá con trabajos de bacheo asfáltico para reparar deterioros puntuales de la calzada.

En ese contexto, la obra responde a mejorar las condiciones de transitabilidad y extender la vida útil de la infraestructura urbana existente, en sectores donde el desgaste se volvió evidente con el paso del tiempo.

Intervención calle Salto Cipolletti

Qué incluye la obra en calle Salto

La intervención sobre calle Salto contempla una repavimentación completa de la calzada, acompañada por el mejoramiento de la banquina existente y la construcción de una ciclovía o bicisenda que permitirá incorporar infraestructura segura para quienes utilizan medios de transporte alternativos.

Además, se ejecutarán trabajos de señalización horizontal y vertical tanto en la calzada como en la bicisenda, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial. Otro de los puntos centrales será el mejoramiento del drenaje pluvial, una deuda histórica en el sector que genera anegamientos y deterioro prematuro del pavimento.

Los objetivos generales del proyecto apuntan a mejorar la superficie de rodamiento vehicular, incorporar infraestructura específica para ciclistas, optimizar la señalización y corregir pendientes para garantizar un adecuado escurrimiento del agua.

ECP ASFALTO (18) Las intersecciones de Julio Salto y General Paz o Ruta 65, se verán en los próximos meses con interrupciones al tránsito mientas avanza la obra. Estefania Petrella

Bacheo en otras arterias

En paralelo a la obra principal sobre calle Salto, la licitación incluye trabajos de bacheo en calles Illia, Mengelle, Arenales y Sáenz Peña. Estas tareas se concentrarán en sectores donde se detectaron deterioros puntuales que afectan la circulación diaria.

El objetivo de estas intervenciones complementarias es dar respuesta a reclamos históricos de vecinos y mejorar la conectividad en distintos barrios, evitando que el deterioro avance y derive en problemas mayores.

Con un plazo de obra de cinco meses, el desafío estará puesto ahora en el avance sostenido de los trabajos y en minimizar el impacto en la circulación diaria mientras se ejecutan las tareas.