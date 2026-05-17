Anunciaron la obra de agua más grande en la historia de Río Negro: beneficiará a más de 210 mil vecinos

La inversión será de $38.500 millones y promete transformar el sistema de agua potable de una localidad del Alto Valle por 25 años.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció un paso clave para concretar la mayor obra de infraestructura hídrica de la historia de Río Negro , destinada a transformar por completo el sistema de agua potable de General Roca .

El próximo 21 de mayo se realizará la Consulta Significativa , instancia fundamental dentro del proceso administrativo previo al llamado a licitación de un proyecto que demandará una inversión de $38.500 millones.

Según destacó el mandatario provincial, la iniciativa garantizará el abastecimiento de agua para más de 210.000 vecinos durante los próximos 25 años .

Qué cambios tendrá el sistema de agua

La obra contempla una modernización integral del sistema, desde la captación de agua en el río Negro hasta la distribución domiciliaria.

Entre las principales intervenciones previstas, se incrementará la capacidad de bombeo y se ampliará en un 50% la producción de la planta potabilizadora.

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Además, se construirán tres nuevas estaciones de bombeo para reforzar el abastecimiento en Zona Baja, Zona Alta y Barrio Nuevo, sectores que registraron un fuerte crecimiento poblacional en los últimos años.

Una cisterna gigante y miles de metros de cañerías

Uno de los puntos más importantes del proyecto será la construcción de una cisterna de 2 millones de litros en Barrio Nuevo, pensada para mejorar la presión y asegurar el acceso al agua en sectores críticos de la ciudad.

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A esto se sumará la instalación de más de 23.300 metros de cañerías de PRFV y PVC, fortaleciendo toda la red de distribución de agua potable.

El mensaje de Weretilneck

A través de sus redes sociales, Weretilneck calificó el proyecto como “la mayor obra de agua de la historia de Río Negro” y aseguró que permitirá acompañar el crecimiento de General Roca “con infraestructura real”.

“Sabemos que falta. Pero estamos haciendo las obras estructurales que la ciudad necesita para crecer mejor y vivir mejor”, expresó el gobernador.

También remarcó que la provincia avanza “con fondos propios” y sostuvo que ese es “el rumbo” elegido para las obras estratégicas de Río Negro.