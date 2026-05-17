Río Negro completó el pago de indumentaria: cuánto cobraron los estatales

El Gobierno depositó la segunda cuota de $125.000 y completó el pago anual de indumentaria para empleados públicos rionegrinos.

El Gobierno de Río Negro completó este viernes el pago del concepto de indumentaria destinado a trabajadores estatales provinciales, con el depósito de la segunda cuota de $125.000 .

El monto fue abonado mediante planilla complementaria y alcanzó a agentes de distintos organismos públicos de la provincia.

Con este último depósito, el Ejecutivo provincial terminó de pagar la totalidad del beneficio previsto para este año, que alcanzó un total de $250.000 por trabajador.

Desde el Gobierno señalaron que este aporte busca acompañar a las y los estatales en la compra de ropa y elementos necesarios para el desarrollo de sus tareas diarias.

Un refuerzo para el bolsillo

Además del objetivo laboral, el pago también apunta a representar un alivio económico para las familias rionegrinas en un contexto de fuerte impacto sobre el poder adquisitivo.

La Provincia pagó los sueldos de mayo con aumento para estatales

El Gobierno de Río Negro abonó los sueldos del personal de la administración pública el viernes 1 de mayo, en una única jornada, con la incorporación del aumento por actualización automática que cubre la inflación y el pago de la segunda cuota de indumentaria.

En esta liquidación se aplicó el incremento del 5,65%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del bimestre febrero-marzo, y además se completará el pago de indumentaria con una segunda cuota de $125.000, que se suma a la primera abonada el 17 de abril por planilla complementaria.

Los haberes se depositarán en una única jornada para el personal de Salud (incluyendo guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial, docentes y porteros, trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, los poderes Legislativo y Judicial y los organismos de control.

Tras el anuncio, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que “cumplir con los salarios en fecha y con aumentos es una decisión que refleja el orden de la Provincia y el respeto por cada trabajador”, y remarcó que “este es el camino: cuidar los recursos y sostener la previsibilidad para todas las familias rionegrinas”.