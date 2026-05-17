Llevaban una moto robada con la alarma encendida, al verse descubiertos la tiraron y corrieron

El estrepito del sistema de seguridad alertó a policías de la Subcomisaría 82. Cuando los fueron a interceptar los sospechosos escaparon. Pero no fueron muy lejos.

La moto recuperada por policías de Balsa Las Perlas. Se la llevaban dos sujetos que fueron atrapados.

Dos hombres fueron detenidos en Balsa Las Perlas luego de que policías de la Subcomisaría 82 los descubrieran con una moto robada.

El procedimiento ocurrió el jueves cerca de las 19 cuando efectivos de la unidad policial rionegrina advirtieron a dos sujetos que caminaban por la Ruta Provincial 74 y el Puente Lembeye, que conecta con Neuquén .

Lo llamativo es que llevaban empujando una moto tipo enduro color blanca con detalles rojos y negros en estado flamante, pero que además tenía el sistema de alarma activado, por lo que el estridente sonido puso en alerta a los uniformados.

Pero las sospechas se confirmaron cuando los desconocidos, al ver a los efectivos salieron corriendo hacia la vecina provincia, dejando la moto abandonada sobre la cinta asfáltica.

SFP Balsa las Perlas (10).JPG Los vecinos del barrio Balsa Las Perlas reclaman la faltante de agua potable hace cinco días. Sebastián Fariña Petersen

Si bien intentaron escapar, ambos fueron alcanzados y demorados. Además, durante la persecución, uno de los sospechosos insultó y amenazó a un efectivo policial y opuso una tenaz resistencia al procedimiento, por lo que debió ser reducido y esposado.

Denuncia del propietario

La moto fue secuestrada preventivamente y, aunque inicialmente no registraba pedido de secuestro vigente, poco después se presentó el propietario quien denunció el robo del vehículo y presentó la documentación correspondiente.

Desde la Fiscalía de turno se dispuso imputar a uno de los detenidos por encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad y amenazas, mientras que el segundo quedó imputado por encubrimiento.

Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría 79° ubicada en el barrio 1200 Viviendas Cipolletti, donde habían quedado presos mientras continúa la investigación.

Otra moto abandonada

Por otra parte, personal de la Subcomisaría 79° recuperó otra moto que había sido abandonada en la vía pública luego de que surgiera un alerta acerca de la presencia de dos hombres que presuntamente utilizaban inhibidores de señal en el barrio 432 Viviendas.

El procedimiento se inició pasadas las 7:30 de este sábado, cuando la Policía tomó conocimiento sobre movimientos sospechosos en el sector y realizaron recorridas preventivas por las inmediaciones.

Moto secuestrada 1200 Viv

Durante el operativo, el personal encontró una moto abandonada sobre calle Don Bosco, entre Rotary Internacional y Fray Santa María de Oro, frente al plan habitacional.

Posteriormente, mediante averiguaciones, los uniformados lograron localizar al propietario del rodado, quien radicó la correspondiente denuncia penal. Finalmente, la moto fue restituida a su dueño.