Mechero cayó por robar un cuchillo en pleno centro de Cipolletti y pasó un tiempo en prisión

Típico: entró a un comercio como un cliente más y robó en un descuido. Pero lo vieron y se acticó un operativo cerrojo que fue exitoso. Admitió su culpa y fue condenado.

El ladrón fue atrapado por la policía tras un operativo cerrojo activado en pleno centro de Cipolletti. Al lado, el cuchillo que había robado.

El 2 de marzo último se registró un incidente delictivo en pleno centro de Cipolletti que generó una enorme conmoción por el notable despliegue policial que demandó. Fue minutos antes del mediodía , y lo protagonizó un hombre que ingresó a un comercio ubicado sobre la calle Miguel Muñoz casi San Martín donde, simulando interés en adquirir un cuchillo, pidió dos que estaban en exhibición para observarlos con mayor detenimiento.

Pero además de contemplarlos, empleando artimañas de mechero, se apoderó de uno muy vistoso, típico de los que suele utilizar la gente de campo , con vaina y empuñadura planteada , con la inscripción El Ombú.

Con el botín e n su poder, se retiró del local. Sin embargo la mujer advirtió la maniobra y pidió ayuda a un policía que cumplía tareas adicionales en una firma vecina. El uniformado alertó el hecho a la Comisaría 4ta, ubicada a dos cuadras, y puso en marcha un operativo cerrojo que terminó con la detención del sospechoso , identificado como Carlos Julián Vera , en inmediaciones de las calles Villegas y 9 de Julio. La fisonomía del hombre y su vestimenta obedecían a la descripción brindada por la damnificada : pelo corto, pantalón corto color beige, remera verde musgo y zapatillas negras.

ECP COMISARIA CUARTA (5) Estefania Petrella

Pero además el llevaba una mochila y en su interior tenía el puñal sustraído. Esos detalles fueron clave para los efectivos de la Comisaría 4ta que participaron en el procedimiento, y donde quedó detenido en prisión preventiva.

La causa, caratulada como “hurto simple” fue elevada a juicio, pero las partes representadas por la fiscal Alejandra Altamira y el defensor Oficial Rodrígo Martínez consensuaron cerrarla en un juicio abreviado, que requería la confesión del imputado.

El acuerdo establecía imponerle una pena de un mes y veinte días de prisión de cumplimiento efectivo, más declaración de reincidencia, dado que contaba con antecedentes penales. En septiembre de 2025 había sido condenado a un mes de prisión y declaración de reincidencia, por hechos que no se detallaron.

Vera aceptó el ofrecimiento para abreviar el juicio, con lo que quedó establecido que admitía su responsabilidad en los hechos.

En libertad

Al analizar el ofrecimiento de las partes, el juez Guillermo Baquero Lazcano hizo lugar al planteo y dictó el fallo en los términos conversados.

Destacó que las evidencias recabadas en la investigación lo ubicaban como culpable a Vera. Mencionó principalmente el testimonio de la mujer que atendía el local, quien relató que el ladrón se mostró interesado en dos cuchillos que tenían en exhibición y que, tras preguntar el precio de uno, en un descuido se lo llevó sin pagar.

En la sentencia, el magistrado dispuso también que el condenado, que atravesó el proceso en prisión preventiva en la Comisaría 4ta, agotaría el castigo el 22 de abril último, por lo que ese día debía quedar en libertad. Además, le impuso el pago de las costas que se generaron en el trámite legal. En cuanto al cuchillo robado, fue restituido a su propietario.

Carterista atrapado en las 1200

Policías de la Subcomisaría 79° de las 1200 Viviendas de Cipolletti detuvieron a un hombre que le había robado a un hombre mayor en el interior de un local comercial de esa zona barrial. El procedimiento ocurrió el jueves último en horas de la mañana, cuando desde una panadería se informó que un individuo, conocido en el ambiente delictivo, le había sustraído una billetera a un hombre mayor de edad.

Carterista detenido 1200

Con las características aportadas, el personal policial realizó un rápido operativo en calle Esquiú, donde logró ubicar al sospechoso y procedió a su demora. Al momento de la identificación, el hombre tenía en su poder documentación del damnificado y una tarjeta de débito.