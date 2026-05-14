Tenía prohibición de acercamiento y su ex lo acusó por amenazarla con un cuchillo: qué resolvió la Justicia

Pese a las restricciones fue a la casa de la mujer, ubicada en una chacra de Ferri, y volvió a tratarla violentamente.

El acusado del caso de violencia de género fue detenido por policías de Ferri y quedó a disposición de la Fiscalía.

El violento sujeto que tenía prohibición de acercamiento a su ex pareja y el miércoles fue detenido en la casa de la mujer ubicada en una chacra del barrio Ferri , luego de que lo denunciara por amedrentarla con un cuchillo , fue imputado y quedó en prisión preventiva por cuatro meses.

La audiencia de formulación de cargos se realizó durante la mañana de este jueves en los tribunales cipoleños.

La fiscal Julieta Della Cha pidió imputar al hombre, identificado como Eduardo Rafael Medina , de 40 años de edad, por el delito de “ amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial”. También requirió que quedara detenido ante los riesgos procesarles.

La defensora Oficial Silvana Ayanao objetó la prisión preventiva y planteó que cumpliera la medida en forma domiciliaria, con seguimiento de un dispositivo GPS. Sin embargo, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo avaló el pedido de la Fiscalía.

Llamado salvador

Medina tenía prohibido acercarse a su ex, pero no obedeció y se presentó en su domicilio de la zona rural del barrio cipoleño. El miércoles en horas de la madrugada llamó a la policía para alertar que el hombre se encontraba en su casa.

Efectivos del Destacamento Especial 128 que depende de la Comisaría 32 acudieron al lugar y la mujer relató que el hombre la había tomado del cuello y la había amenazado con un arma blanca.

Detenido violencia género Ferri 2 El cuchillo que habría empleado el agresor fue secuestrado por la policía. Policía Río Negro

Al revisar el inmueble encontraron al sospechoso oculto dentro de un baño, por lo que procedieron a detenerlo. También secuestraron un cuchillo tipo carnicero con vaina de cuero que habría empleado en la agresión.

En el sitio del hecho se convocó al personal del Gabinete de Criminalística, que efectuó los trabajos periciales de rigor.

Se destacó que, pese al violento suceso relatado por la mujer, no resultó lesionada.

"Si no estás conmigo, te mato"

Hace pocos días se conoció un fallo judicial por un episodio similar ocurrido en Catriel. En ese caso el agresor, también ex pareja de la víctima, le colocó un cuchillo en la garganta y le advirtió “si te veo con alguien te mato”, “si no estás conmigo, te mato”, “si no estás conmigo, no vas a estar con nadie más”, “no tenés que estar con nadie más”.

El hecho se produjo 17 de noviembre del año pasado alrededor de las 6 de la mañana en un domicilio de la localidad petrolera rionegrina, donde residía la pareja, que tiene un hijo de pocos años.

La mujer relató en la denuncia que comenzaron una discusión por celos y que ella salió al patio a pedir auxilio, pero el hombre -identificado con las siglas GEG- la siguió y la hizo caer al piso de un empujón. Luego se registró el ataque descripto.

Violencia de género El grave caso de violencia de género ocurrió en Catriel. El hombre admitió su culpa y fue condenado en un juicio abreviado. La pena le permite seguir en libertad. Archivo

G. fue imputado pro el delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de género”.

Fue a juicio y la fiscal Analía Diaz ofreció cerrar el caso en un procedimiento abreviado, que requería la confesión del acusado. Tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales condenatorios por parte del imputado.

El acuerdo, aceptado por la mujer y el acusado, estableció una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, que le permite seguir en libertad, más pautas de comportamiento por el mismo lapso de tiempo.

El fallo incluye el cumplimiento de medidas de comportamiento. Entre ellas el hombre tiene prohibido acercarse al domicilio de la mujer a menos de 300 metros como también contacto por ningún medio. Además, tendrá que realizar un tratamiento para el “control de ira e impulsos” y un curso de masculinidades.