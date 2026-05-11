Le puso un cuchillo en la garganta y le advirtió: "Si no estás conmigo, te mato"

Es un caso con ribetes gravísimos que ocurrió en una localidad rionegrina. El hombre aceptó su culpa en un juicio abreviado. El relato de la víctima es escalofriante.

El grave caso de violencia de género ocurrió en Catriel. El hombre admitió su culpa y fue condenado en un juicio abreviado. La pena le permite seguir en libertad.

Un grave hecho de violencia de género que incluyó golpes y amenazas de muerte se tramitó en el fuero penal de Cipolletti.

El ataque ocurrió el 17 de noviembre de 2025 alrededor de las 6 de la mañana en un domicilio de Catriel donde residía la pareja, que tiene un hijo de pocos años.

La víctima relató que comenzaron una discusión por celos y que ella salió al patio a pedir auxilio , pero el hombre -identificado con las siglas GEG - la siguió y la hizo caer al piso de un empujón .

A partir de allí el sujeto desató toda su furia, porque se le subió encima empuñando un cuchillo de 30 centímetros y tras colocárselo en la garganta le advirtió “si te veo con alguien te mato”, “si no estás conmigo, te mato”, “si no estás conmigo, no vas a estar con nadie más”, “no tenés que estar con nadie más”.

ECP TRIBUNALES (1) Estefania Petrella

La mujer comenzó a gritar y él la soltó, momento en que ella salió corriendo hacia el interior de la casa, donde llamó a la policía, mientras G le pedía perdón. Después llegaron uniformados y detuvieron al agresor.

Como consecuencia, la chica sufrió laceraciones en el antebrazo y codo derecho, magullones en la mano izquierda y escoriaciones en el cuello, lesiones consideradas de carácter leves por tener menos de un mes de curación.

Una relación con "desigualdad de poder"

G fue imputado pro el delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de género”.

Se consideró que existía una “relación de subordinación” de A hacia G, quien “la sometió a violencia física, psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo”.

A raíz de la denuncia, además intervino el Juzgado de Paz de la localidad petrolera rionegrina, donde se dispuso la implementación de medidas cautelares para garantizar la seguridad de la víctima, entre ellas la exclusión del hogar del hombre y la colocación de una tobillera GPS para él y un botón antipánico para ella.

Propuesta de juicio abreviado

La causa fue elevada a juicio en una audiencia realizada semanas atrás a través de la plataforma zoom la fiscal Analía Diaz, quien se hallaba acompañada de la víctima, ofreció cerrar el caso en un procedimiento abreviado, que requería la confesión del acusado. Tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales condenatorios por parte del imputado.

El acuerdo establecía imponerle una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, que le permitía seguir en libertad, más pautas de comportamiento por el mismo lapso de tiempo.

Fiscalía y juzgado de Paz Catriel

Las pruebas que habían reunido en la investigación eran contundentes. Al testimonio de la víctima sumaban la de los policías que participaron en el operativo, del médico de la fuerza que constató las lesiones y del personal del Gabinete de Criminalística que realizó las pericias en el lugar del episodio, donde secuestraron el puñal utilizado.

También se mencionó la actuación de las profesionales de la OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima, del área de Género del Ministerio de Seguridad provincial y del Cuerpo de Investigación Forense -CIF-, que realizó una pericia psicológica a A.

Acuerdo de partes

La mujer aceptó la propuesta de la Fiscalía. También lo avaló el acusado, acompañado por el defensor Oficial Rodrigo Martínez, por lo que quedó establecido que asumía su culpa en los hechos.

La jueza Alejandra Berenguer no objetó el planteo de juicio abreviado y dictó el fallo en los términos descriptos. Sostuvo que la evidencia recolectaba confirmaba la existencia del hecho y contaban con la confesión de G.

En cuanto a las medidas de comportamiento, se estableció que el hombre tiene prohibido acercarse al domicilio de la mujer a menos de 300 metros como también contacto por ningún medio. Además, tendrá que realizar un tratamiento para el “control de ira e impulsos” y un curso de masculinidades.

El resto de las pautas son de rigor: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir en exceso bebidas alcohólicas o estupefacientes en la vía pública y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados. Por último, se resolvió que deberá continuar llevando el dispositivo GPS por el término de tres meses.