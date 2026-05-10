Arrasa en Netflix: la serie española que nadie esperaba y hoy es la más vista del mundo

Con Luis Zahera y José Coronado, este thriller explotó en Netflix y se convirtió en un fenómeno global inesperado.

“ Entrevías ” se transformó en uno de los mayores fenómenos recientes del streaming . La serie española logró alcanzar el puesto número uno mundial entre las producciones de habla no inglesa más vistas en Netflix , confirmando su impacto global.

Con cuatro temporadas y 32 episodios , la ficción encontró una segunda vida en la plataforma, donde terminó de conquistar a millones de espectadores .

Cuando llegó a Netflix , pocos anticipaban el alcance internacional que tendría. Si bien ya había funcionado bien en la televisión española, fue el streaming el que disparó su popularidad a niveles impensados .

En marzo de 2024, alcanzó la cima del ranking global, consolidando el peso de las producciones españolas en el mercado internacional.

De qué trata “Entrevías”

La historia sigue a Tirso Abantos, un veterano de guerra de carácter duro que intenta llevar una vida tranquila en un barrio conflictivo donde tiene una ferretería.

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Todo cambia cuando su nieta Irene comienza a vincularse con entornos peligrosos ligados al narcotráfico. A partir de ese momento, Tirso entra en una guerra personal para protegerla.

La serie combina drama social, acción y suspenso psicológico, logrando mantener la tensión en cada episodio.

El papel clave de Luis Zahera

Uno de los grandes puntos fuertes de la serie es el personaje de Ezequiel Fandiño, interpretado por Luis Zahera. Se trata de un policía ambiguo, carismático y con métodos poco convencionales.

Su relación con Tirso se convierte en uno de los motores de la trama: dos formas opuestas de ver el mundo que chocan constantemente.

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Un actor en su mejor momento

El éxito de “Entrevías” coincide con uno de los picos en la carrera de Zahera, quien ya había sido reconocido con dos premios Goya como Mejor Actor de Reparto por sus trabajos en “El Reino” (2019) y “As Bestas” (2023).

Su interpretación en la serie reafirma su lugar como uno de los actores más sólidos del panorama español actual.

El elenco de "Entrevías" con José Coronado y Luis Zahera