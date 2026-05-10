Disparos, gritos y una persecución límite: cayó una dupla armada tras un alerta al 911 en Cipolletti

Vecinos denunciaron tiros en un barrio y desataron un operativo clave: dos hombres fueron detenidos con armas cargadas y numeración limada.

Los hombres de 33 y 18 años fueron detenidos por tenencia ilegal de arma de fuego. Foto: Gentileza.

Una alerta al 911 RN Emergencias cambió el rumbo de la madrugada en Cipolletti . Cerca de la 1:30, una vecina del barrio La Paz advirtió detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la Comisaría 32° .

Casi en simultáneo, otro vecino reforzó el aviso. Esa rápida reacción fue determinante para activar un operativo inmediato y evitar un escenario aún más grave.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comenzaron a recorrer escaleras y pasillos del complejo habitacional. En medio de la oscuridad y múltiples accesos, escucharon gritos desesperados .

Dos hombres armados corrían intentando escapar mientras una mujer pedía que no ingresaran. La escena fue caótica y se resolvió en segundos.

Sin perderlos de vista, la Policía inició una persecución a pie por distintos sectores del edificio.

Intentaron esconderse tras irrumpir en un departamento

Los sospechosos, de 33 y 18 años, buscaron refugio en un departamento del tercer piso. Según el procedimiento, ingresaron por la fuerza y empujaron a la joven que vivía allí.

La víctima, de 21 años, autorizó luego el ingreso policial. A partir de ese momento, el operativo se concentró dentro de la vivienda.

El hallazgo: armas listas para disparar

Los agentes avanzaron por el pasillo interno hasta una habitación del fondo, donde finalmente lograron reducir a los dos hombres.

Con intervención del Gabinete de Criminalística, se secuestraron dos armas cargadas:

Una pistola Colt calibre 11,25, de alto poder, con seis cartuchos y numeración limada.

Una Bersa Thunder calibre 22, también adulterada, con diez municiones listas para usar.

Vecinos en alerta y rápida respuesta

El operativo mantuvo en vilo a los vecinos, que siguieron la secuencia desde ventanas y balcones mientras la Policía desplegaba el procedimiento.

Finalmente, la Fiscalía dispuso la detención de ambos hombres por tenencia ilegal de arma de fuego.

El procedimiento volvió a mostrar la importancia de las denuncias al 911 RN Emergencias y la rápida respuesta policial ante situaciones que pueden poner en riesgo a vecinos de distintos barrios de Cipolletti.

Volvió a caer el Peter Lanzani de Cipolletti, esta vez por robar una bicicleta

Un joven de Cipolletti que cuenta con un extenso prontuario delictivo y meses atrás alcanzó trascendencia nacional al ser atrapado dentro de un auto al que había entrado a robar -como en la película 4x4 protagonizada por Peter Lanzani- volvió a caer, esta vez por apropiarse de una bicicleta.

El hecho se produjo el 6 de marzo último, alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando Kevin Andrés Valdebenito, de 23 años de edad, forzó el portón de una vivienda del barrio Don Bosco y se llevó el rodado que se encontraba en el patio.

La dueña, a quien momentos antes el ladrón le había pedido cigarrillos, advirtió la maniobra y salió a buscarlo en su vehículo. El rastrillaje dio resultados inmediatos al reconocer su bici en la que trasladaban dos sujetos, por lo que alertó a policías que encontró en el sector, quienes detuvieron a Valdebenito con el rodado en su poder cerca de las 1200 Viviendas.

El sospechoso fue imputado por el delito de “hurto simple” y en una audiencia realizada semanas atrás la fiscalía representada por Rocío Guiñazú Alanis y defensora Oficial Silvana Ayenao le comunicaron al juez Marcelo Gómez que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería la confesión del acusado.

El acuerdo fue aceptado por la dueña de la bici, lo mismo que Valdebenito, con lo que quedó asentado que asumía su responsabilidad en los hechos.