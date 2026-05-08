Muerte de una bebé en un jardín de infantes: aguardan pericias clave para definir imputaciones
El trágico fallecimiento de la beba de apenas tres meses provocó conmoción en la localidad. La pequeña fue alimentada con mamadera y minutos después, descubrieron que no respiraba.
Tras la profunda conmoción que provocó la muerte de una beba de apenas tres meses en un jardin de infantes el pasado 8 de abril en Bariloche, la Justicia de Río Negro avanza en la causa para determinar las eventuales responsabilidades que derivaron en el fallecimiento. Actualmente, el Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de estudios para determinar si corresponde una imputación.
Desde la Justicia informaron que ya finalizó la autopsia pero aún restan la ejecución de estudios complementarios para determinar la causa de la muerte. Estos resultados serán claves para avanzar en una eventual formulación de cargos.
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La bebé fue alimentada con mamadera y minutos después, dejó de respirar
Según las primeras informaciones, la bebé asistía al turno tarde de un jardín de infantes ubicado sobre calle San Martín al 600, en pleno centro de Bariloche. El relato de las trabajadoras indicó que la beba fue alimentada con una mamadera y luego quedó recostada mientras el personal continuaba con sus tareas habituales.
Pero minutos después, al intentar asistirla nuevamente, las encargadas advirtieron que la niña no respiraba. De inmediato comenzaron a realizar maniobras de reanimación y la trasladaron de urgencia al Hospital Zonal.
De acuerdo a fuentes médicas, la beba ingresó en paro cardiorrespiratorio y se le practicaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.
“Intentaron seguir la reanimación, pero no pudieron hacer nada” señalaron desde el Hospital Zonal.
En paralelo, la Policía tomó la declaración de las trabajadoras del jardín maternal como parte de las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido.
Un caso rodeado de incertidumbre
Después de poco más de un mes que pasó el trágico incidente, todas las hipótesis permanecen abiertas y se espera que los resultados de las pericias aporten claridad sobre lo sucedido, ya que la muerte súbita es una posibilidad como la causa de muerte en bebés pequeños.
Mientras tanto, el caso avanza bajo investigación judicial en busca de respuestas en un hecho que conmociona a toda la comunidad.
La institución educativa permaneció cerrada durante varios días y posteriormente retomó sus actividades.
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