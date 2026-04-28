Cómo está el bebé que cayó 15 metros por un cerro de Bariloche: qué investiga la Justicia

El nene de un año y tres meses rodó por una pendiente tras desprenderse de una mochila de trekking. Investigan qué falló.

El incidente se registró en el Cerro Ventana, en Bariloche. Foto: Gentileza.

La Justicia de Bariloche investiga las circunstancias en las que un bebé de un año y tres meses cayó este domingo por una pendiente de unos 15 metros en el Cerro Ventana, en Bariloche .

El menor era trasladado por sus padres , una pareja de origen ruso, en una mochila de trekking cuando, por motivos que aún se intentan establecer, se desprendió y terminó rodando cerro abajo .

El fiscal Guillermo Lista ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar si existió algún tipo de negligencia.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran pericias sobre la mochila utilizada y el equipamiento que llevaban los padres, además de declaraciones testimoniales y otras actuaciones.

Con esos resultados, se evaluará si corresponde avanzar por un posible delito culposo.

Cómo está el bebé tras la caída

Pese a la violencia del accidente, fuentes médicas oficiales informaron que el nene ya recibió el alta y fue entregado a sus padres.

Indicaron que sufrió contusiones y escoriaciones, aunque continuará con controles ambulatorios. Cuando lo rescataron, notaron que tenía un sangrado en la nariz y múltiples escoriaciones en la cabeza y el rostro. El soporte en el que lo llevaban amortiguó el impacto.

La principal sospecha

Por estas horas, una de las hipótesis que se analiza es una posible falla en el sistema de sujeción de la mochila donde era transportado el menor.

De todos modos, desde la investigación remarcaron que aún no hay conclusiones y que todo continúa bajo análisis.

Cómo fue el incidente en Bariloche

Un matrimonio de turistas rusos realizaba una travesía por el cerro Ventana, cerca de Bariloche, cuando, por motivos que se desconocen, se desprendió la mochila portabebé, en la que trasladaban al hijo de un año y medio. La criatura rodó 15 metros a un barranco y terminó internado.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 26 en el tradicional recorrido de montaña, uno de los paseos preferidos de los senderista en Bariloche.

Junto a otras personas que realizaban la misma caminata, los padres trasladaron a la criatura hasta el inicio del sendero, luego de caminar varios kilómetros, donde se encontraron con los rescatistas, que habían tomado conocimiento del incidente.