Hacían trekking en Bariloche y su bebé cayó rodando 15 metros

Un matrimonio ruso recorría el sendero del cerro Ventana, cerca e Bariloche, cuando se rompió la mochila portabebé y su bebé cayó rodando. Los investigan por negligencia.

Un matrimonio de turistas hacía trekking en Bariloche y su bebé cayó rodando por el sendero.

Un matrimonio de turistas rusos realizaba una travesía por el cerro Ventana, cerca de Bariloche , cuando, por motivos que se desconocen, se desprendió la mochila portatabebé , en la que trasladaban al hijo de un año y medio . La criatura rodó 15 metros a un barranco y terminó internado.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 26 en el tradicional recorrido de montaña , uno de los paseos preferidos de los senderista en Bariloche .

Por motivos que se investigan, la mochila en la que la mamá transportaba al pequeño se desprendió del cuerpo y cayó, provocando la caída de la criatura. De acuerdo a lo que manifestaron los papás, la caída fue de unos 15 metros, en los que se desplazó rodando.

Internado en Bariloche

Cuando lo rescataron, notaron que tenía un sangrado en la nariz y múltiples escoriaciones en la cabeza y el rostro. El soporte en el que lo llevaban amortiguó el impacto.

Junto a otras personas que realizaban la misma caminata, los padres trasladaron a la criatura hasta el inicio del sendero, luego de caminar varios kilómetros, donde se encontraron con los rescatistas, que habían tomado conocimiento del incidente.

Personal de la Policía, de Protección Civil, Parques Nacionales y del hospital de Bariloche acudió al lugar y asistió a la criatura, que fue derivada al centro asistencial donde recibió distintas prácticas médicas para determinar la gravedad de las lesiones. Está fuera de peligro.

Sin embargo la fuerza policial inició actuaciones judiciales por el episodio, bajo la carátula de presunta negligencia. En el marco de las mismas, los uniformados de la Comisaría 42 secuestraron la mochila en la que transportaban al bebé para ser sometida a peritajes.