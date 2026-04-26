Múltiples allanamientos en Cipolletti: armas, municiones y droga en varios domicilios

Cuatro allanamientos simultáneos este domingo dejaron secuestros de armas, municiones, celulares y droga. Hay personas imputadas y la investigación sigue.

Efectivos del Coer se sumaron al operativo encabezado por personal de la Comisaría 45 de Cipolletti. Foto: Archivo.

Un importante operativo policial se llevó a cabo en Cipolletti con allanamientos en simultáneo en distintos puntos de la ciudad.

Las diligencias fueron realizadas por personal de la Comisaría 45 , con intervención del COER y colaboración de otras unidades, en el marco de una investigación judicial en curso.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos en todos los domicilios .

Entre los elementos secuestrados se destacan:

Municiones calibre 9 mm

Armas de fuego y armas caseras tipo “tumberas”

Una importante cantidad de teléfonos celulares

Sustancias compatibles con cannabis sativa

Uno de los operativos, en el barrio 2 de Febrero, permitió secuestrar municiones, varios dispositivos móviles y droga, por lo que una mujer fue imputada por infracción a la Ley 23.737.

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Armas caseras y más secuestros

En otro de los domicilios allanados, los efectivos encontraron dos armas de fabricación casera, además de cartuchos de escopeta y más teléfonos.

También en este caso se halló sustancia vegetal, por lo que otra mujer quedó imputada en el marco de la causa por estupefacientes.

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Celulares bajo la lupa

En los distintos procedimientos, uno de los elementos más reiterados fue el secuestro de celulares.

Los investigadores buscan analizar estos dispositivos, ya que podrían ser claves para avanzar en la causa y determinar posibles vínculos entre los involucrados.

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Un vehículo que sumó más pruebas

Horas más tarde, el operativo continuó con la requisa de un vehículo marca FORD en el hospital local.

En su interior se encontró un cargador de arma de fuego calibre 9 mm con municiones, además de más cartuchos, que también fueron secuestrados como parte de la investigación.

La investigación sigue abierta

Si bien todos los allanamientos dieron resultados positivos, la causa continúa en etapa de investigación.

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Las autoridades no descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras analizan los elementos secuestrados para determinar responsabilidades.