Por el seguimiento de cámaras, lograron recuperar dos vehículos en Cipolletti

Dos operativos en Cipolletti permitieron secuestrar autos con pedidos judiciales, uno robado en Neuquén, tras alertas del sistema de cámaras y el 911. ¿Dónde los interceptaron?

La combinación de tecnología y rápida respuesta policial volvió a dar resultados en Cipolletti , donde en las últimas horas se concretaron dos procedimientos que terminaron con el secuestro de vehículos vinculados a distintos hechos delictivos.

En ambos casos, la intervención del sistema de cámaras con Lectura Automática de Patentes ( LPR ) y la articulación con el 911 RN Emergencias fueron claves para el desenlace.

Uno de los procedimientos se originó a partir del monitoreo permanente que realiza el Sistema Integral de Prevención del Delito de Río Negro. Las cámaras equipadas con tecnología LPR detectaron el paso de un Chevrolet Sonic color bordó que registraba un pedido de secuestro vigente.

El sistema, que funciona con un cruce automático de datos, identificó la patente del vehículo y la contrastó en tiempo real con bases oficiales. Al confirmarse la irregularidad, se activó de inmediato el protocolo de actuación, dando aviso a los efectivos policiales que se encontraban en la zona.

secuestro auto cipo camaras Los vehículos fueron identificados gracias al sistema de lectura de patente que monitorea en tiempo real y activa las alertas.

A partir de esa alerta, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti junto a la Brigada Motorizada de Apoyo desplegaron un operativo para localizar el rodado. La interceptación se concretó en la intersección de Ruta Nacional 22 y Toschi, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Una vez detenido el vehículo, los uniformados verificaron los datos aportados por el sistema y confirmaron que el pedido judicial estaba vigente. En consecuencia, procedieron al secuestro del automóvil en cumplimiento de la orden existente, quedando a disposición de la Justicia.

Un llamado al 911 permitió recuperar un auto robado

El segundo hecho se desarrolló a partir de la intervención ciudadana y la rápida respuesta del sistema de emergencias. Una mujer se comunicó con el 911 RN Emergencias para advertir sobre la presencia de un Volkswagen Gol que coincidía con uno denunciado como robado horas antes en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de Neuquén.

La información fue tomada de inmediato por la central y derivada a un móvil policial de la Comisaría 24°, que se dirigió al lugar señalado. Al llegar a la intersección de Naciones Unidas y El Salvador, los efectivos encontraron el vehículo estacionado en la vía pública y sin ocupantes.

911 emergencias En Cipolletti, el sistema de Emergencias RN funciona las 24 horas todo el año.

A partir de allí, se iniciaron las tareas de verificación correspondientes para confirmar si se trataba del rodado sustraído. En paralelo, los uniformados entrevistaron a un hombre que aportó documentación vinculada a la denuncia del robo, lo que permitió avanzar en la identificación.

Con los elementos reunidos, se dio intervención a la Fiscalía de turno. El organismo judicial dispuso la participación del Gabinete de Criminalística para la realización de pericias y ordenó el secuestro preventivo del automóvil. El vehículo quedó resguardado en la unidad policial mientras continúan las tareas investigativas.

Tecnología y coordinación, claves en la prevención

Los dos procedimientos reflejan el impacto de la incorporación de herramientas tecnológicas en la prevención del delito en Río Negro. El sistema LPR permite detectar en segundos vehículos con irregularidades, mientras que el 911 RN Emergencias canaliza información clave que puede derivar en intervenciones concretas en el territorio.

Desde la fuerza policial destacaron que la coordinación entre las distintas unidades operativas resulta fundamental para garantizar respuestas rápidas. La articulación entre el monitoreo tecnológico, las bases de datos oficiales y el despliegue en calle permite optimizar los tiempos y aumentar la efectividad de los procedimientos.

En una región donde la circulación entre ciudades es constante, especialmente entre Cipolletti y Neuquén, estos sistemas se vuelven estratégicos para el control vehicular y la recuperación de rodados vinculados a hechos delictivos.