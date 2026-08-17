Intensifican los controles en Cipolletti: escapes libres, alcoholemia récord y secuestro de Uber ilegales

Controles de tránsito en Cipolletti dejaron secuestros por escapes libres, una alcoholemia superior a 3,5 y sanciones a transporte ilegal.

Personal de Tránsito realizó controles junto a la Policía durante el fin de semana.

Durante el fin de semana largo , la Municipalidad de Cipolletti desplegó operativos de control de tránsito junto a personal de Tránsito y la Policía de Río Negro , a través de la Brigada Morotizada de Apoyo (BMA). Los procedimientos se enfocaron en el cumplimiento de las normas de convivencia urbana y seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.

Los agentes detectaron infracciones en sectores como el barrio 1.200 Viviendas y la Plaza del Arroba . En ambos lugares se hallaron nuevamente vehículos circulando con caños de escape prohibidos.

El intendente Rodrigo Buteler remarcó la postura estricta ante estas faltas: "Lo dijimos y lo vamos a seguir haciendo cumplir: los escapes libres están prohibidos en Cipolletti . No hay excusas". Los operativos derivaron en el secuestro de los rodados, la formulación de multas y la aplicación de las consecuencias correspondientes.

En el marco de los controles de alcoholemia, se registró una situación de extrema gravedad al detectar a un conductor que dio más de 3,5 gramos de alcohol por litro de sangre en el test. "Una locura. A ese nivel no solamente pone en riesgo a cualquiera que se cruce en su camino: pone en riesgo su propia vida", señalaron las autoridades.

Personal de Tránsito realizó controles junto a la Policía durante el fin de semana.

Cabe recordar que en la ciudad rige la normativa de Alcohol Cero. "Si tomás, no manejás. Así de simple", enfatizaron desde el Ejecutivo local, confirmando que la fiscalización continuará de forma permanente.

"Vamos a seguir controlando, de día, de noche y en distintos lugares de la ciudad. Y vamos a ser duros con quienes decidan no respetar las reglas. Basta de escapes libres. Basta de alcohol al volante. La convivencia y la vida de los demás se respetan. Y al que no lo entienda, le va a tocar afrontar las consecuencias", concluyeron.

Secuestraron siete Uber ilegales en Cipolletti

A las tareas de ordenamiento vial se sumaron las inspecciones sobre el transporte de pasajeros. La Dirección de Transporte secuestró siete vehículos que operaban a través de la aplicación Uber sin la habilitación municipal correspondiente.

Las unidades fueron identificadas en dos sectores de alta circulación: cinco vehículos fueron interceptados en la Terminal de Ómnibus y dos en la Plaza San Martín. Aunque las plataformas digitales están reguladas en la comuna desde 2025, se exige a los conductores estar debidamente registrados.

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, remarcó: "Desde el Municipio venimos brindando todas las herramientas y acompañando a los choferes de Uber para que puedan registrarse, empadronarse y trabajar dentro de la normativa".

Asimismo, el funcionario advirtió que las fiscalizaciones sorpresivas continuarán en la ciudad: "Vamos a ser rigurosos con los controles: si detectamos un Uber sin habilitación, sin empadronamiento o un vehículo prestando un servicio de manera irregular, se aplicarán las medidas que correspondan".