Chocó, robó un auto a punta de pistola y fue detenido tras una persecución

Un hombre protagonizó un accidente , amenazó con un arma de fuego al conductor que se detuvo para asistirlo y le robó su vehículo .

La Policía de Bariloche logró interceptar al ladrón en el puesto de la Caminera.

Un hombre sufrió un choque , amenazó con un arma de fuego a un conductor y le robó su auto. Luego, intentó escapar de la Policía a toda velocidad. La secuencia parece la escena de una película de acción, pero ocurrió en Río Negro y terminó con el protagonista detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un accidente vial protagonizado por un Fiat Cronos de color bordó, que había colisionado contra un árbol en la zona de la costanera de Bariloche .

Antes de que arribara el personal policial, otro conductor, que circulaba a bordo de un Fiat Cronos blanco , se detuvo para asistir al hombre que había protagonizado el accidente.

Sin embargo, el sujeto extrajo un arma de fuego y lo amenazó para exigirle que le entregara el vehículo. Antes de escapar, obligó a los integrantes de la familia que se encontraban en el auto a descender.

La Policía lo detuvo en la Caminera

El sospechoso huyó a toda velocidad a bordo del Fiat Cronos de la víctima, mientras la Policía inició un operativo para localizarlo. La persecución finalizó frente a las dependencias del Cuerpo de Seguridad Vial, en el puesto Caminero, donde los efectivos lograron interceptar el vehículo y detener al sospechoso.

Ahora, los investigadores trabajan para determinar si el arma utilizada durante el robo se encuentra dentro del automóvil. También buscan establecer la procedencia del Fiat Cronos bordó que protagonizó el primer accidente y determinar si pertenecía al detenido o si había sido sustraído previamente.