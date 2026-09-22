¡2,61!: El alarmante grado de alcoholemia de un conductor sorprendido en la Ruta Nacional 22

Detuvieron al conductor de una camioneta en la rotonda de acceso a Cipolletti. Además no tiene licencia para manejar. Le secuestraron el vehículo y le espera una multa.

La camioneta del hombre sosprendido manejando por la Ruta Nacional 22 nada menos que con 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre domiciliado en Cinco Saltos fue sorprendido manejando una camioneta por la Ruta Nacional 22 en total estado de borrachera. Fue el domingo alrededor de las 2:30, cuando el sujeto transitaba desde Allen en dirección a Cipolletti a bordo de una Nissan doble cabina color blanco.

Las maniobras peligrosas que hacía el conductor sobre el pavimento puso en alerta a otro automovilista, quien llamó al 911 RN Emergencia y permitió que se pusiera en marcha un operativo para interceptar al inconsciente.

La información llegó al Centro Inteligente de Seguridad, desde donde se emitió la alerta a las unidades policiales de Allen, Fernández Oro y Cipolletti. Minutos después, personal del Cuerpo de Seguridad Vial logró interceptar la camioneta sobre la Ruta 22, en inmediaciones de la rotonda de calle Pacheco, en Cipolletti. El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación muy elevada.

Tampoco tiene licencia para manejar

La provincia aplica la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir con una alcoholemia positiva superior a cero, se recordó desde el gobierno rionegrino. Pero a demás de la transgresión por su estado de borrachera, se sumó que el hombre, oriundo de Cinco Saltos, no contaba con licencia de conducir habilitante. Por ese motivo su vehículo fue secuestrado y se le labró el acta de infracción correspondiente.

“El procedimiento volvió a mostrar cómo una advertencia ciudadana puede activar una cadena de prevención que conecta los centros de seguridad, la videovigilancia y los móviles policiales de distintas localidades”, resaltaron las fuentes.

Ponderaron en este sentido que Río Negro Seguridad Inteligente “articula tecnología, información en tiempo real y despliegue territorial para detectar situaciones de riesgo, coordinar respuestas y fortalecer la prevención en las rutas y ciudades de la provincia”.

Otros 15 conductores borrachos el fin de semana

El Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía en Cipolletti desplegó una serie de operativos de control de tránsito durante el fin de semana en los principales accesos de la ciudad. Como resultado de estos procedimientos, los efectivos detectaron a un total de 15 conductores circulando bajo los efectos del alcohol.

Los puestos de identificación de personas y vehículos se ubicaron estratégicamente en la zona de los puentes carreteros, en la rotonda de la Ruta Nacional 22 y calle Pacheco, y a lo largo de la Ruta Provincial 65. Asimismo, las tareas operativas se extendieron al kilómetro 1216,5 de la Ruta 22, la variante del Tercer Puente y el sector de Puente 83, en el marco de controles articulados con personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Según informó Frank Rivas, durante los procedimientos desarrollados en horario nocturno y de madrugada se confeccionaron 23 actas de infracción. De dicho total, 15 se debieron a alcoholemias positivas, en tanto que las ocho restantes correspondieron a faltas administrativas, como licencias de conducir vencidas o cédulas verdes que no se encontraban en condiciones reglamentarias.