¿Qué estudiar en 2027? La UNRN abrió las inscripciones con más de 50 opciones

La Universidad Nacional de Río Negro abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. Qué carreras se pueden estudiar en la provincia y cuáles se ofrecen en el Alto Valle-Valle Medio.

La Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027 , con una oferta académica que supera las 50 carreras presenciales de grado distribuidas entre sus tres sedes regionales y ocho localidades rionegrinas.

El período general comenzó el lunes 21 de septiembre de 2026 y permanecerá habilitado hasta el 29 de enero de 2027. Durante ese plazo, los interesados podrán iniciar de manera digital el trámite para incorporarse a las diferentes propuestas académicas .

La única carrera que cuenta con un calendario diferente es Medicina , que se dicta en San Carlos de Bariloche, dentro de la Sede Andina. En ese caso, las inscripciones comenzaron el 31 de agosto y finalizarán el próximo 16 de octubre.

Estefania Petrella

Cómo realizar la inscripción para ingresar a la UNRN

El primer paso para quienes aspiran a comenzar una carrera durante 2027 es ingresar al Sistema de Pre-inscripción de la universidad. Allí deberán crear un usuario y completar el formulario correspondiente con sus datos personales y académicos solicitados.

Para finalizar la solicitud será necesario incorporar documentación en formato digital. Entre los requisitos establecidos aparecen el DNI, una fotografía tipo carnet con fondo blanco y la documentación correspondiente a los estudios secundarios realizados por cada aspirante.

En este último caso, se podrá presentar el título secundario, un certificado que acredite que ese título se encuentra en trámite o un certificado de estudiante regular para quienes todavía estén cursando y finalizando sus estudios durante este año.

El procedimiento es diferente para quienes ya sean estudiantes de la UNRN o hayan registrado anteriormente su DNI en otros procesos. Esas personas deberán efectuar directamente la preinscripción mediante la plataforma SIU Guaraní, utilizando sus datos previamente registrados.

Una vez completados los pasos correspondientes, los aspirantes deberán aguardar la confirmación oficial del trámite. La universidad informó que esa comunicación será enviada mediante correo electrónico, por lo que será importante controlar la casilla registrada durante el procedimiento.

El Curso de Ingreso será obligatorio

La inscripción a una carrera no será el último requisito antes de comenzar las actividades académicas. Una vez recibida la confirmación, cada ingresante deberá completar obligatoriamente el Curso de Ingreso establecido por la Universidad Nacional de Río Negro.

Esta instancia estará dividida en dos módulos. El primero será Introducción a la Vida Universitaria (IVU), una propuesta virtual y autogestionada que podrá comenzar a realizarse inmediatamente después de recibir la confirmación de la inscripción.

El segundo será el Módulo Específico de Introducción a la carrera elegida. A diferencia del IVU, esta etapa tendrá contenidos disciplinares vinculados con cada propuesta académica y se desarrollará durante febrero, antes del comienzo del ciclo lectivo.

Qué carreras ofrece la Sede Alto Valle - Valle Medio

La Sede Alto Valle - Valle Medio reúne una amplia variedad de alternativas. Entre ellas aparecen Odontología, Arquitectura, Medicina Veterinaria, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Geología, Paleontología, Artes Visuales, Criminología y Ciencias Forenses.

También forman parte de la propuesta Diseño de Interiores y Mobiliario, Diseño Industrial, Diseño Visual, Administración de Empresas, Comercio Exterior y las tecnicaturas en Mantenimiento Industrial, Hidrocarburos y Enología y Bebidas Fermentadas y Destiladas.

A estas opciones se suman profesorados vinculados con Biología y ciclos de complementación dictados a distancia, entre ellos el Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología y la propuesta equivalente correspondiente al área de Química.

La oferta académica disponible en la Sede Andina

En la Sede Andina se encuentran Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Telecomunicaciones. También se ofrecen las licenciaturas en Administración, Economía, Hotelería, Turismo, Letras, Arte Dramático y Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocultural.

La propuesta incluye además profesorados en Antropología, Física, Química, Teatro, Lengua y Literatura, junto con las tecnicaturas en Viveros y Producción Vegetal Orgánica. También se encuentran las licenciaturas en Agroecología y Diseño Artístico Audiovisual.

Esta última dispone tanto de modalidad presencial como de un Ciclo de Complementación a distancia. La sede también ofrece la Licenciatura en Gestión de Emergencias Extrahospitalarias mediante un Ciclo de Complementación que se desarrolla bajo modalidad a distancia.

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Las alternativas disponibles en la Sede Atlántica

Por su parte, la Sede Atlántica cuenta con carreras como Abogacía, Contador Público, Ingeniería Agronómica, Ciencias del Ambiente, Comunicación Social, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición y Sistemas, además de propuestas vinculadas directamente con el campo comunicacional.

Entre estas últimas se encuentran la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo y la Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos en Comunicación, dos alternativas que también estarán disponibles para quienes proyecten comenzar sus estudios universitarios durante el próximo año.

Finalmente, la sede dispone de ciclos de complementación a distancia en Educación, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física y Deporte y Gestión de Políticas Públicas, completando así la oferta académica anunciada por la universidad para 2027.