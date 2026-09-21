Una nena llamó a la policía para alertar que su hermano mayor agredía a su mamá y al padrastro

Sucedió en una localidad del Valle Medio rionegrino. Efectivos de la fuerza lograron atrapar al joven tras una persecución. Quedó a disposición de la Fiscalía.

El joven atrapado en Lamarque por agredir a la madre y su pareja. Una menor de edad alertó a la Policía.

Una nena llamó a la policía para alertar que su hermano, de 22 años de edad, había agredido a la madre de ambos y a su pareja. El aviso lo realizó en la Comisaría 17 de Lamarque , desde donde enviaron efectivos junto con personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), quienes sorprendieron al joven que había incumplido una orden judicial que le prohibía acercarse al lugar.

El procedimiento se realizó este lunes alrededor de las 12:25, luego de recibir la comunicación que advertía que el violento incidente se registraba en una vivienda ubicada sobre calle República del Líbano al 800, y al llegar al inmueble los efectivos constataron la situación denunciada y el hombre señalado abandonó el lugar, por lo que se inició una persecución.

La búsqueda se extendió durante unos 200 metros y finalizó en República del Líbano y avenida 9 de Julio. Allí, el hombre fue reducido por los efectivos de la BMA y posteriormente trasladado a la Comisaría 17° para continuar con las actuaciones correspondientes.

Una vez informado el Ministerio Público Fisca dispuso que el joven permaneciera detenido y quedara vinculado a una causa por desobediencia a una orden judicial y resistencia a la autoridad.

Fuentes de la fuerza destacaron que el procedimiento "volvió a poner en evidencia la importancia de la comunicación inmediata ante situaciones de violencia y de la intervención territorial de la Policía de Río Negro".

"En este caso, una alerta permitió activar el despliegue policial y localizar al involucrado pocos minutos después de iniciado el procedimiento", se enfatizó. .

La investigación y las actuaciones judiciales continuarán ahora bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, mientras se determina el alcance de la medida judicial que fue incumplida.