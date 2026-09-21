La Policía encontró al joven que era buscado en la Isla Jordán

El joven de 20 años que era intensamente buscado en la zona de la Isla Jordán fue localizado. La causa por violencia de género seguirá en la Justicia.

La Policía encontró con vida al joven que desapareció el domingo por la tarde en Cipolletti.

Tras horas de incertidumbre y un exhaustivo despliegue policial, este lunes 21 de septiembre se confirmó la aparición con vida del joven de 26 años que era buscado en Cipolletti . El operativo de rastrillaje, centrado en el sector de la Isla Jordán , concluyó luego de que las autoridades lograran dar con su paradero en buen estado de salud.

El procedimiento comenzó durante la jornada del domingo 20 , cuando se halló su vehículo abandonado en las inmediaciones de la Cueva del León , a orillas del río Negro. A partir de ese hallazgo, el fiscal Martín Pezzetta coordinó un amplio dispositivo de búsqueda que incluyó a personal de la Comisaría Cuarta , la Brigada de Investigaciones y la Sección Canes de la Policía de Río Negro .

Con el correr de las horas, las autoridades lograron reconstruir las circunstancias previas a la desaparición. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, una denuncia por violencia de género habría funcionado como el posible detonante de su intempestiva partida. La denuncia fue radicada por su pareja el domingo, poco antes de la desaparición.

Operativo en la zona ribereña y continuidad judicial

Las tareas de rastrillaje se concentraron inicialmente en los márgenes del río, donde los perros adiestrados detectaron rastros que posteriormente se perdieron en la zona de caminos. Esta situación llevó a la fuerza policial a ampliar los patrullajes hacia barrios perimetrales y sectores rurales de la ciudad, hasta dar finalmente con el joven.

Si bien su hallazgo pone fin al protocolo de búsqueda de persona y trae tranquilidad sobre su integridad física, las actuaciones legales no se detienen. La denuncia por violencia de género presentada en su contra mantendrá su curso formal dentro del fuero judicial para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.