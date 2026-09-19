Evadieron un control, cruzaron semáforos en rojo y terminaron con una moto secuestrada

Dos adolescentes de 16 años fueron demorados tras una persecución policial. La motocicleta en la que circulaban no tenía patente y registraba un pedido de secuestro por hurto.

Dos adolescentes evadieron un control policial en moto en General Roca y tras una persecución fueron demorados.

El primer episodio ocurrió durante la tarde del viernes, cuando efectivos de la Comisaría 3ª de General Roca realizaban tareas preventivas y detectaron una motocicleta de alta cilindrada que circulaba sin patente colocada .

El procedimiento comenzó alrededor de las 17:50, en inmediaciones de las calles Artigas y España. En el rodado viajaban dos jóvenes, ambos de 16 años, situación que fue advertida por los uniformados.

Los efectivos intentaron detener la marcha mediante señales lumínicas y sonoras para realizar la correspondiente identificación. Sin embargo, los ocupantes aceleraron y emprendieron la fuga por distintas calles de la ciudad.

Ante la evasión, la Policía alertó inmediatamente a otras unidades y puso en marcha un operativo cerrojo. El objetivo fue localizar la motocicleta y evitar que los jóvenes pudieran continuar con la huida.

La persecución terminó sobre calle Viterbori

Durante el seguimiento, los motociclistas circularon a alta velocidad y, según informaron fuentes policiales, atravesaron varios semáforos en rojo. La persecución continuó por diferentes sectores de General Roca.

El recorrido también incluyó la Ruta Nacional 22 y posteriormente calle Viterbori. En ese tramo participaron otras unidades policiales que se sumaron al operativo para intentar interceptar el rodado.

Finalmente, la persecución terminó en la intersección de Viterbori y Nahuel Huapi. Allí intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que consiguió detener la motocicleta y demorar a sus dos ocupantes.

La moto tenía pedido de secuestro por hurto

Una vez controlada la situación, los efectivos verificaron la identificación del rodado. Se trataba de una motocicleta Benelli TNT 25, que no contaba con la patente colocada al momento del procedimiento.

La consulta sobre el dominio y los registros policiales permitió establecer que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente. La solicitud había sido realizada por la Comisaría 3ª desde el pasado 30 de julio.

El pedido estaba relacionado con una causa judicial por hurto. De esta manera, el procedimiento que comenzó como un control preventivo terminó derivando en el secuestro de un vehículo que era buscado por la Justicia.

A partir de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso el inicio de actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento. Además, debido a que los involucrados son menores, tomó intervención la SENAF.

La motocicleta quedó secuestrada y se iniciaron las diligencias correspondientes para avanzar con su reconocimiento. También se deberá determinar el procedimiento para concretar su eventual restitución a quien corresponda.

Allanamiento por una causa de lesiones con arma de fuego

El segundo procedimiento estuvo relacionado con una investigación judicial por un hecho de lesiones con arma de fuego. El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 21ª.

La diligencia se concretó en una propiedad ubicada sobre calle Don Bosco, en el norte de General Roca. Para ingresar al lugar, los efectivos contaron con la colaboración de integrantes del Grupo Especial COER.

El allanamiento comprendió dos inmuebles ubicados dentro de la misma propiedad. Durante la búsqueda, los policías localizaron distintos elementos que quedaron incorporados como evidencia dentro de la investigación.

Secuestraron un revólver, celulares y una notebook

En uno de los sectores fue encontrado un revólver calibre 22, junto con dos teléfonos celulares. El hallazgo del arma generó además una nueva intervención judicial por su presunta tenencia ilegal.

En el segundo inmueble fueron encontrados otros dos teléfonos celulares y una computadora portátil. Todos los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de las autoridades que intervienen en la causa.

También participó personal del Gabinete de Criminalística, encargado de realizar las tareas correspondientes para documentar los elementos encontrados durante el procedimiento y preservar la evidencia incorporada a la investigación.

La medida había sido ordenada por la Justicia en el marco de una causa que busca esclarecer un episodio de lesiones cometido con un arma de fuego.

Abrieron una nueva causa por tenencia ilegal

Tras el hallazgo del revólver calibre 22, la Fiscalía resolvió iniciar un nuevo legajo por tenencia ilegal de arma de fuego. La medida permitió ampliar las actuaciones derivadas del allanamiento.

Dos personas fueron notificadas de la formación de la nueva causa y posteriormente recuperaron la libertad. Sin embargo, una de ellas permaneció demorada en el marco de la normativa contravencional vigente.