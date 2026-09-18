Peligro en la Ruta 151: viajaban en moto y el acompañante llevaba un rifle

La escena quedó registrada durante la tarde de este viernes sobre la Ruta 151. “Es un peligro esto”, advirtió el trabajador que filmó el momento.

Una situación que generó preocupación entre automovilistas fue registrada durante la tarde de este viernes sobre la Ruta Nacional 151 , en el tramo que comunica Cinco Saltos con Cipolletti . La escena ocurrió en dirección a esta última ciudad.

Según pudo conocer LM Cipolletti , una mujer circulaba a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y llevaba como acompañante a un joven, aparentemente menor de edad. Lo llamativo fue el elemento que transportaba durante el recorrido.

De acuerdo con el registro realizado por un trabajador que transitaba por la zona, el acompañante llevaba un rifle . La imagen también permitió observar que el joven tenía el casco colocado en uno de sus brazos mientras viajaba.

La situación generó preocupación debido a que el traslado se produjo sobre una ruta nacional de intenso movimiento vehicular y, además, con ambos ocupantes desplazándose en una motocicleta de baja cilindrada. El elemento que portaba el acompañante incrementó la alarma.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 de este viernes, cuando la motocicleta avanzaba por la Ruta Nacional 151 en dirección a Cipolletti. El tramo utilizado conecta diariamente a numerosos trabajadores y vecinos del Alto Valle.

El trabajador que registró la situación

Un trabajador que presenció la escena y tomó la grabación se comunicó con LM Cipolletti para relatar lo ocurrido. Según explicó, observó a una mujer que aparentemente trasladaba a su hijo como acompañante sobre la motocicleta.

“Fue hoy a las 17 sobre la Ruta 151 entre Cinco Saltos y Cipolletti, en dirección a Cipolletti. Era una señora aparentemente llevando al hijo”, relató el trabajador al describir la situación que había observado minutos antes.

La persona que registró las imágenes explicó que decidió filmar la escena debido a la preocupación que le provocó observar al acompañante con un un rifle mientras circulaba sobre la motocicleta.

El trabajador señaló además que compartió inmediatamente la grabación con compañeros que se encontraban más atrás en el recorrido. Según explicó, la intención fue advertirles sobre la situación y extremar las precauciones ante lo que estaban observando.

“Filmé la grabación ya que es un peligro esto. Se lo compartí a mis compañeros de trabajo, ya que iban más atrás y por precaución”, explicó el hombre en diálogo con este medio.

Consultado sobre si se había dado aviso a la Policía, el trabajador explicó que no intervino personalmente. Señaló que se encontraba cumpliendo su jornada laboral y que la empresa tiene establecido un protocolo específico frente a este tipo de situaciones.

“No podemos proceder porque estábamos en la jornada de trabajo y por protocolo de la empresa no podemos involucrarnos, al menos que sea propio o vinculado a nuestro vehículo”, explicó sobre los motivos por los cuales no intervino.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la situación fue denunciada ante las autoridades ni si se inició algún procedimiento para identificar a los ocupantes de la motocicleta.