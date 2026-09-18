Choque en Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro: los Bomberos tuvieron que rescatar a un conductor

La Ruta 65 está cerrada entre Fernández Oro y Cipolletti, a un kilómetro del Puente 83. Chocaron un auto y una camioneta utilitaria.

Un grave accidente de tránsito interrumpió la circulación entre Cipolletti y Fernández Oro en plena hora pico de la mañana de este viernes . El choque ocurrió a un kilómetro de Puente 83 , sobre la Ruta 65 .

La alerta se registró alrededor de las 7:40 a través del Comando Radioeléctrico , lo que motivó la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti de la Policía de Río Negro . Debido a la interrupción de la ruta, la fuerza dispuso desvíos por calles paralelas y muchos automovilistas optaron por circular por el camino de La Falda .

El operativo en la zona se mantuvo activo pasadas las 8:30 . En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios , quienes debieron asistir a uno de los conductores para que pudiera salir de su vehículo, ya que no podía hacerlo por sus propios medios a pesar de no haber quedado atrapado.

La mecánica del accidente y el estado de los involucrados

De acuerdo con las primeras pericias preliminares realizadas en el lugar, un utilitario Citroën Berlingo circulaba en sentido Oeste-Este cuando, por razones que se investigan, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Peugeot 208 que transitaba en sentido opuesto. Según testimonios de testigos, el conductor habría intentado una maniobra de sobrepaso.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del utilitario quedó inconsciente dentro del habitáculo tras sufrir lesiones de consideración. Tras ser atendido por el personal de salud en la escena, fue trasladado de urgencia al hospital local.

Por su parte, los ocupantes del Peugeot 208 sufrieron heridas y recibieron las primeras atenciones en la calzada por parte de profesionales del Siarme, quienes posteriormente los trasladaron al centro médico.