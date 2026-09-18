Cipolletti va hacia un fin de semana de contrastes: calor y viento de hasta 85 km/h

Con la innminente llegada de la primavera, los planes al aire libre dicen presente. Cómo estará el tiempo este fin de semana.

El Alto Valle va hacia un fin de semana de contrastes: calor el sábado y ráfagas de hasta 85 km/h el domingo.

El pronóstico del tiempo en Cipolletti anticipa un fin de semana de marcado contraste: temperaturas primaverales de hasta 29°C entre viernes y sábado, seguidas por un domingo marcado por fuertes ráfagas de viento y un brusco descenso térmico, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) .

La jornada marcará el inicio de las altas temperaturas con condiciones estables y viento calmo . La AIC prevé cielo cubierto, una máxima de 25°C y viento del sudoeste a 20 km/h; hacia la noche despejará parcialmente y la temperatura bajará a 7°C. Por su parte, el SMN pronostica 8°C por la mañana, 27°C por la tarde y 21°C por la noche, sin probabilidad de lluvias.

En este marco, entre las 16 y las 21 se desarrollarán actividades recreativas en la Plaza San Martín para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

Entre las 16 a 21 se realizarán distintas propuestas recreativas en la plaza San Martín para festejar la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante. Gentileza

El tiempo del sábado: calor y posibles tormentas

El sábado registrará la máxima de la semana, con marcas de entre 27°C y 29°C. La AIC califica el día como inestable, advirtiendo una caída de la presión atmosférica. El SMN confirma la amenaza, con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

El cambio de tiempo comenzará al cierre del día: el viento rotará al oeste con velocidades de 37 km/h y ráfagas de 63 km/h.

Durante la primera parte de la tarde se registrará el punto máximo de temperatura de la jornada del sábado con 27 grados.

Domingo de viento en Cipolletti

El domingo el viento del oeste será el protagonista indiscutido en la ciudad. La AIC anticipa un día ventoso con una máxima de 21 °C, sostenidos de 66 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, subiendo a 85 km/h hacia la noche, cuando la temperatura se desplomará a 2°C. El SMN prevé un impacto más moderado, con vientos de entre 50 km/h y 59 km/h, y marcas térmicas entre los 13°C y 22°C.