Ilusión albinegra rumbo a Salta: los hinchas coparon el aeropuerto para despedir al equipo

El Albinegro partió en avión para visitar a Juventud Antoniana y en la previa, los hinchas coparon el aeropuerto.

La Fase Campeonato del Torneo Federal A llega a su fin este fin de semana con una novena jornada determinante. Cipolletti será uno de los primeros en saltar a la cancha con la gran oportunidad de abrochar la clasificación a los playoffs, independientemente de los resultados que depare el domingo para el resto de los integrantes del Grupo B.

A lo largo de los partidos transcurridos, se conservó la ilusión pero luego del último partido de local, fue imposible no ilusionarse.

A través de las redes sociales, la hinchada albinegra organizó un banderazo para alentar al plantel que se medirá ante Juventud Antoniana este viernes a las 21 horas en el histórico estadio Fray Honorato Pistoia. Un duelo con una planificación particular, ya que la logística comenzó a diagramarse apenas se conoció el fixture del Nonagonal, mucho antes de saber que el Albinegro arribaría a esta última cita con chances concretas de avanzar a la siguiente fase.

A sabiendas de que la partida de los integrantes del plantel partiría en un horario donde muchos no pueden asistir por cuestiones laborales, "Sitio Albinegro" compartió una transmisión en vivo. Allí, se pudo ver cómo las instalaciones del Aeropuerto Presidente Perón se tiñeron de blanco y negro.

Minutos después continuaron con la filmación que muestra las banderas y los hinchas que dijeron presentes cantando y alentando a los jugadores:

Gentileza: Sitio Albinegro.

El apoyo traspasó la pantalla

Distintos hinchas dejaron sus mensajes de apoyo y reconocimiento a la trayectoria de la institución deportiva para bancar al plantel en la previa del cruce decisivo. Entre las muestras de aliento, se destacaron frases de orgullo como "el más grande de la Patagonia" y "siempre el más grande de todo el sur argentino". Sumándose al optimismo generalizado, los simpatizantes desearon "éxitos y fuerza" para el Capataz.

Foto: Juan Pablo Andrez.

Logística sobre rieles y plantel confirmado

La anticipación le permitió a la institución cerrar sin contratiempos uno de los viajes más extensos del calendario. La delegación partió este jueves a las 18:45 desde el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén en un vuelo directo rumbo a la capital salteña. La vuelta está programada para el sábado después de las 9:30, estimando el arribo a suelo neuquino al mediodía. En Salta, el plantel se moverá en un colectivo contratado especialmente por el club.

Tras la octava fecha, el director técnico Fabián Enríquez despejó la única incógnita que quedaba y definió la nómina de los 20 futbolistas elegidos para defender la camiseta albinegra en el norte argentino.

LPF Play eligió el partido de Cipo en Salta y amplió sus transmisiones

Cipolletti volverá a estar bajo la mirada de LPF Play en uno de los partidos más importantes de la temporada. Después de haber seleccionado el encuentro del último fin de semana ante Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento, la plataforma repetirá con el Albinegro y transmitirá el duelo del viernes frente a Juventud Antoniana, en Salta, por la última fecha de la Zona Campeonato.

Al igual que en la octava fecha, se realizará la cobertura a través de LU19 AM 690, que estará presente en Salta para seguir al Albinegro durante la definición de la Zona Campeonato. También viajará FM Master 105.5, que transmitirá desde la provincia norteña el partido entre Cipolletti y Juventud Antoniana.