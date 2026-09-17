Cipolletti sumará comercios y pymes al CyberMonday: "Es una oportunidad única, multiplicará ventas"

Gestión clave para el comercio local, que tendrá a disposición un webinar informativo en los próximos días. Además, premios millonarios por el Día de la Madre .

El CyberMonday, una oportunidad única para vender en todo el país.

Tras una serie de encuentros institucionales en Buenos Aires, la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CIC) concretó iniciativas destinadas a modernizar las ventas locales y fomentar el consumo en la ciudad.

El referente de la entidad, José Luis Bunter , formó parte de una reunión central por el Día de la Industria en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) junto a su Comité de Presidencia, además de mantener un encuentro clave con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) .

Como resultado de las gestiones con la CACE, se confirmó la realización de un webinar informativo el próximo 21 de septiembre. El encuentro virtual está diseñado para capacitar a todos los comerciantes cipolleños que deseen sumarse al canal de venta digital.

José Luis Bunter y Gabriela Urrutia, referentes de Industria y Comercio local. Estefania Petrella

Las empresas que participen lo harán con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cipolletti, lo que les permitirá acceder a la capacitación técnica necesaria para traccionar ventas a nivel nacional. El objetivo principal es lograr la incorporación del comercio local en el CyberMonday 2026, uno de los eventos de venta electrónica más masivos e importantes del país que este año se realizará entre el 2 y 4 de noviembre.

"Hay que adaptarse a los avances tecnológicos. Vinimos, gestionamos y llevamos esta oportunidad a Cipolletti. La venta por redes sociales y plataformas digitales se multiplican y es una tendencia inevitable que complementa al local físico", destacó José Luis Bunter a LM Cipolletti. Y hasta aporta un gráfico con algunos datos elocuentes.

Concurso provincial para el Día de la Madre

En paralelo, se puso en marcha la inscripción de comercios para una campaña provincial enfocada en las ventas por el Día de la Madre. La iniciativa se extiende a todas las cámaras de la provincia de Río Negro e implementa un sistema ágil para la fidelización de clientes.

Dinámica: Cada local adherido contará con un código QR visible.

Participación: Los clientes podrán escanear el código al momento de realizar sus compras.

Premios: Se sortearán hasta 9.000.000 de pesos en incentivos.

Esta propuesta busca premiar a los consumidores que eligen el comercio de cercanía, reactivando la actividad económica de las PyMEs locales en una fecha clave para el sector.