Cipolletti avanza con dos obras clave para mejorar la red cloacal y el tránsito

La instalación de los primeros metros del nuevo colector cloacal en Naciones Unidas y el avance de la rotonda de Illia y Perón generan cambios en la circulación y obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

La ciudad atraviesa nuevas etapas de dos obras de infraestructura que tendrán impacto directo en los servicios y la circulación diaria. Una está vinculada al sistema cloacal y la otra al ordenamiento vial.

En calle Naciones Unidas, el Gobierno de Río Negro, a través de Aguas Rionegrinas ( ARSA ), comenzó con la colocación de la nueva cañería correspondiente al colector cloacal que permitirá reemplazar parte de la red existente.

Los trabajos ya permitieron instalar los primeros 30 metros de cañería, sobre un total de 240 metros que serán renovados en el tramo comprendido entre las calles Fray M. Esquiú y Arenales.

La intervención busca mejorar el funcionamiento del sistema cloacal y fortalecer la infraestructura de la zona. Además, por las características de la obra, se requirieron tareas previas para garantizar las condiciones necesarias para avanzar.

Cómo avanza la obra cloacal

La obra comenzó a principios de septiembre con distintas tareas preliminares, entre ellas la depresión de napas. Este procedimiento resulta necesario debido a las condiciones del terreno y permite trabajar sobre la instalación existente.

Una de las particularidades de los trabajos es que deben desarrollarse sin interrumpir completamente el servicio cloacal. Para ello, la empresa contratista implementó un sistema de by-pass durante la ejecución.

Este mecanismo permite derivar temporalmente los líquidos cloacales mediante una cañería alternativa, evitando que las tareas sobre el colector existente provoquen interrupciones en el funcionamiento habitual de la red.

La intervención contempla una inversión total de $451.945.588 y tiene un plazo estimado de ejecución de 90 días corridos. El período puede modificarse de acuerdo con las condiciones que presenten los trabajos.

La renovación del colector forma parte de las obras destinadas a reforzar la infraestructura cloacal de Cipolletti y mejorar la prestación del servicio para los vecinos del sector y otros usuarios vinculados.

Mientras continúen las tareas, desde los organismos responsables solicitaron a los vecinos, peatones y conductores que circulen con precaución por Naciones Unidas y respeten la señalización preventiva instalada.

Los trabajos implican la presencia de maquinaria y personal sobre la calzada, por lo que pueden producirse modificaciones temporales en la circulación. La recomendación apunta a reducir riesgos durante el desarrollo de la intervención.

También cambia el tránsito por la obra de la rotonda

En paralelo, otro punto de Cipolletti mantiene modificaciones en la circulación debido a la construcción de la nueva rotonda en la intersección de las calles J.D. Perón y Arturo Illia.

La obra es ejecutada por el Municipio de Cipolletti mediante la Secretaría de Obras Públicas y forma parte del plan de mejoramiento y seguridad vial impulsado para distintos sectores de la ciudad.

Actualmente continúan los desvíos establecidos sobre las calles Domingo Savio y Mosconi para quienes necesitan desplazarse desde J.D. Perón hacia Arturo Illia Este y desde Illia Este hacia Illia Oeste.

Según la información municipal, permanece habilitado el tránsito por Perón hacia Illia. También se encuentra habilitado el desvío dispuesto sobre las calles Los Menucos y Río Negro.

La elección de Domingo Savio y Mosconi como vías alternativas responde a la necesidad de mantener la conectividad del sector mientras avanzan las tareas principales. Ambas calles fueron acondicionadas previamente para soportar la circulación durante la obra.

Una intervención sobre uno de los principales accesos

La construcción de la rotonda apunta a reorganizar la circulación en uno de los sectores considerados estratégicos para el ingreso y egreso de Cipolletti.

Además del ordenamiento del tránsito vehicular, el proyecto contempla mejoras vinculadas con la seguridad de peatones y ciclistas que utilizan diariamente este corredor de la ciudad.

La obra corresponde a la Licitación Pública N° 09/26 y fue adjudicada a la empresa Riveiro. Las tareas comenzaron a mediados de agosto y tienen establecido un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Durante ese período, las autoridades municipales prevén mantener modificaciones en la circulación para garantizar que los trabajos puedan continuar y, al mismo tiempo, sostener las conexiones entre los distintos sectores.