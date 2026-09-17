Presupuesto 2027: cuáles son las obras que Nación destinará a Río Negro

El Gobierno Nacional presentó la "ley de leyes" para el próximo año. Cuáles son las obras anunciadas y los datos que comenzará su debate en el Congreso.

El Gobierno nacional presentó este miércoles a última hora el proyecto de Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados de la Nación, luego de cumplir con el plazo establecido para elevar la denominada “ ley de leyes ” al Congreso.

Con la presentación formal, comienza ahora una extensa etapa parlamentaria que incluirá el análisis del proyecto, reuniones, debates y posibles modificaciones antes de que diputados y senadores definan su aprobación, rechazo o cambios.

El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. El mensaje presupuestario tiene 23 fojas y 76 artículos, acompañado por anexos que suman 3.442 páginas.

Dentro de ese extenso documento aparecen las previsiones económicas y fiscales para el próximo año, además del detalle de los recursos y gastos de la Administración Nacional y las partidas asignadas a distintas áreas y jurisdicciones.

En materia económica, el Gobierno proyectó para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, mientras que estimó una inflación interanual del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre del próximo año.

El escenario oficial también contempla una recuperación de la inversión, que aumentaría 9,2%, junto con un crecimiento de las exportaciones del 8,5% y de las importaciones del 8,2%, en línea con la expansión económica prevista.

Para Río Negro, uno de los aspectos que concentra la atención es el capítulo referido a la obra pública. Allí aparecen identificados tres proyectos con partidas específicas o participación de organismos nacionales para distintos puntos de la provincia.

Las tres obras previstas para Río Negro

Una de las iniciativas incorporadas al Presupuesto 2027 corresponde a la ampliación y remodelación del edificio destinado a la Justicia Federal de General Roca, ubicado sobre calle España 1690.

Según el detalle presupuestario presentado por Nación, el proyecto contempla un importe total a devengar de $1.261.483.000, destinado a avanzar con la intervención del edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

La segunda obra mencionada involucra a Río Negro, aunque se trata de un proyecto compartido con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es la adecuación y acondicionamiento de los reactores nucleares de investigación, incluyendo el reactor RA-6.

Para esta iniciativa, el Presupuesto 2027 contempla un importe total a devengar de $2.892.346.000. El proyecto forma parte de las inversiones vinculadas con infraestructura y equipamiento para reactores de investigación.

La tercera obra específicamente identificada para Río Negro está vinculada con el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, donde se prevé la construcción de un edificio destinado al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.

Para esta obra, el proyecto de Presupuesto 2027 establece un importe total a devengar de $2.500.000.000, dentro del esquema de inversiones contemplado por la Administración Nacional para el próximo ejercicio.

Prensa HCD

Un presupuesto que ahora deberá atravesar el Congreso

La presentación realizada este miércoles no significa que las partidas queden definitivamente aprobadas. El proyecto deberá comenzar su recorrido parlamentario previsto para octubre y podrá ser analizado y modificado durante los próximos meses.

El tratamiento tendrá como punto de partida la Cámara de Diputados, donde deberán discutirse los principales lineamientos del proyecto y cada una de las partidas incluidas por el Poder Ejecutivo.

Posteriormente, el expediente deberá continuar su recorrido por el Senado. Durante ese proceso podrán surgir nuevas modificaciones, incorporaciones, cambios en las asignaciones o cuestionamientos vinculados con las previsiones económicas y las partidas destinadas a las provincias.

Para Río Negro, el capítulo de obra pública será uno de los puntos a seguir durante el tratamiento parlamentario. El proyecto presentado por Nación establece actualmente tres iniciativas con participación provincial dentro de su planificación.

Otros números proyectados

El Presupuesto 2027 también proyecta un nuevo año con resultado fiscal positivo. El Gobierno estima un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero superavitario de $3,3 billones.

En cuanto a los recursos y gastos, el proyecto calcula erogaciones totales de la Administración Nacional por $202,1 billones y recursos por $202,3 billones, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales ejes.

El documento contempla además $150,9 billones para servicios sociales, $18,6 billones para el pago de deuda pública y $13,1 billones destinados a servicios económicos, mientras que otras partidas corresponden a administración gubernamental, defensa y seguridad.