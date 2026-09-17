Marcha atrás y polémica: tras la suspensión de actividades con animales, el intendente cruzó a proteccionistas

Ni la carrera de gallos ni el concurso del "lechón enjabonado" serán parte de los festejos por el 93° aniversario. La crítica del jefe comunal de Pomona.

El "lechón enjabonado", una de las actividades que fueron suspendidas.

Cambio de planes y polémica en Pomona . Tras los fuertes cuestionamientos y un pedido impulsado por proteccionistas y vecinos, la Municipalidad local debió modificar la programación oficial prevista para los festejos por el 93° aniversario de la ciudad. Las actividades tradicionales que involucraban animales, específicamente la carrera de gallos y el concurso del “lechón enjabonado” , fueron totalmente canceladas del cronograma.

Ante esta situación, el intendente municipal Miguel Jara rompió el silencio y, en declaraciones radiales, cuestionó con dureza el modo en que se gestaron los reclamos, deslizando la existencia de intenciones ocultas detrás de la polémica.

En diálogo con la Radio Municipal de Luis Beltrán, el jefe comunal defendió la postura del Ejecutivo local, pero centró sus críticas en la metodología utilizada por los detractores de los eventos camperos. “Veo un trasfondo político más que una defensa de los animales”, sentenció Jara sin titubeos.

Para argumentar su postura, el mandatario local remarcó que las quejas se canalizaron primero a través de las redes sociales en lugar de buscar un diálogo directo con la organización.

El intendente de Pomona, Miguel Jara cuestionó a los proteccionistas.

Asimismo, aclaró que la diagramación de dichas propuestas no surgía de una imposición directa de la estructura municipal, sino que era impulsada por un grupo de vecinos de la zona que contaban con el acompañamiento de la comuna.

Alternativas y cómo siguen los festejos de aniversario

Con el objetivo de calmar las aguas y evitar mayores conflictos en una fecha tan cara a los sentimientos de la comunidad, el Ejecutivo optó por retirar ambas propuestas de la denominada "Gran Fiesta Campera".

No obstante, desde el municipio confirmaron que ya se encuentran diagramando una propuesta alternativa destinada especialmente a los más chicos.

Más allá de este cortocircuito, el programa central por los 93 años de Pomona se mantiene firme. Las autoridades aguardan que las condiciones climáticas acompañen para recibir a los vecinos de la región con el tradicional acto protocolar en la plaza -previsto para las 15:30 con presencia de la Banda de la Policía de Río Negro y la Escuela de Cadetes-, además de un gran despliegue de música en vivo, destrezas y propuestas artísticas para toda la familia.