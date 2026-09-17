Se completó la soldadura en línea regular de los 207 kilómetros de oleoducto entre Auca Mahuida y Allen. La obra es clave para potenciar Vaca Muerta.

"Duplicar Norte" va por un un hito clave y aportará fondos para reparar las rutas 22 y 151

La empresa Oldelval finalizó la soldadura en línea regular a lo largo de toda la traza del nuevo ducto de 24 pulgadas, uno de los principales hitos constructivos del proyecto. De los 207 kilómetros totales, aproximadamente 146 atraviesan territorio rionegrino, entre Crucero Catriel y Allen .

Para alcanzar esta instancia se ejecutaron cerca de 7.410 juntas en la Planta de Doble Junta y unas 9.840 mediante soldadura semiautomática en línea regular. En total, el proyecto contempla alrededor de 17.250 juntas soldadas, incluyendo cierres metálicos, cruces y empalmes que continúan en ejecución.

Duplicar Norte unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro. La nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde el norte de la Cuenca Neuquina y acompañar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

En Allen, el ducto se integrará al sistema de transporte de Oldelval y podrá vincularse con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), incorporando a Río Negro a una red de infraestructura destinada al transporte y la exportación de la producción energética.

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó el carácter estratégico de esa integración: "Río Negro dejó de ser una provincia de paso: hoy somos protagonistas de la salida de la energía argentina al mundo".

Del desarrollo energético a obras para los rionegrinos

El nuevo avance de la obra se produce luego de que el Poder Ejecutivo enviara a la Legislatura el proyecto para ratificar el acuerdo firmado entre la Provincia y Oldelval y declarar de interés público a Duplicar Norte y las obras vinculadas a su ejecución.

El entendimiento establece un Aporte al Desarrollo Territorial de USD 4,64 millones. El proyecto remitido a la Legislatura dispone que la totalidad de esos recursos será destinada exclusivamente a financiar el inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151.

El Gobierno Provincial estimó ese aporte en aproximadamente $7.000 millones y anunció que las primeras intervenciones se iniciarán en noviembre. Al respecto, el Jefe Provincial señaló: " Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras".