El impacto se registró a la altura de Guerrico y generó demoras en la circulación. Bomberos, Policía y personal de salud trabajaron en el lugar.

Impactante accidente en la Ruta 22: dos camiones chocaron y uno de los conductores fue hospitalizado. Foto: Gentileza (FM Patagonia).

Un impactante choque entre dos camiones se registró este miércoles pasadas las 16 horas sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de Guerrico. El siniestro ocurrió en sentido Allen-Roca y generó un importante operativo de emergencia .

La colisión tuvo lugar aproximadamente un kilómetro al oeste del semáforo ubicado en el cruce con calle Félix Heredia , en el kilómetro 1180 de la ruta.

Según las primeras informaciones, un camión Mercedes Benz impactó desde atrás contra un Iveco que circulaba en la misma dirección.

Uno de los conductores fue trasladado al hospital

A raíz del impacto, el conductor del Mercedes Benz debió ser asistido por personal de salud. Si bien sufrió golpes, las primeras informaciones indicaron que se encontraba en buen estado.

Además, confirmaron que el hombre fue trasladado, de manera preventiva, al hospital López Lima de Roca para recibir atención médica.

El frente del Mercedes Benz sufrió importantes daños como consecuencia de la colisión.

Operativo y demoras en la ruta

En el lugar trabajan bomberos voluntarios de Roca, personal policial y equipos médicos, mientras que Seguridad Vial intervino para ordenar la circulación.

El choque provocó tránsito lento y demoras sobre la Ruta Nacional 22, por lo que se recomienda circular con extrema precaución por el sector.

Hasta el momento, las primeras informaciones señalaron que el siniestro habría dejado principalmente daños materiales, además de las lesiones sufridas por el conductor trasladado al hospital.

Otro choque en cadena sobre la Ruta 22: tres vehículos quedaron con importantes daños

El viernes pasado, un choque en cadena protagonizado por al menos tres vehículos generó preocupación por la tarde sobre la Ruta Nacional 22, en General Roca. El siniestro ocurrió pasadas las 15, en dirección hacia Cipolletti.

La colisión se produjo a pocos metros de la intersección con la calle Humberto Canale, uno de los sectores de la ruta con circulación constante durante buena parte de la jornada. El impacto provocó importantes daños materiales en los automóviles involucrados.

Tras el episodio, personal policial acudió rápidamente al lugar para intervenir y establecer las circunstancias en las que se produjo la secuencia de impactos.

También se desplegó una ambulancia del servicio de emergencias Siarme, cuyos profesionales trabajaron en el sector para brindar asistencia preventiva y controlar el estado de salud de quienes viajaban en los vehículos involucrados.

De acuerdo con las informaciones oficiales, el choque no provocó personas heridas de gravedad. Los ocupantes fueron evaluados preventivamente en el lugar, mientras los equipos de emergencia y seguridad desarrollaban las tareas correspondientes.