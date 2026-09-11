Secuestran en Guerrico un camión que era buscado por la Justicia de Neuquén: qué dijo su comprador

Personal de la subcomisaria 54 de Guerrico recuperó el Mercedes Benz 1720 . Los argumentos del vecino que lo tenía en su poder.

Un procedimiento de la Policía de Río Negro realizado en la zona rural de Guerrico derivó en el hallazgo y secuestro de un camión que contaba con un reclamo judicial proveniente de la provincia de Neuquén . El vehículo pesado fue trasladado a la unidad policial local mientras se llevan a cabo las pericias pertinentes.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría 54° de Guerrico , quienes acudieron a la zona de Hornos , al norte de la localidad, tras el aporte de datos clave realizado por el propietario del pesado rodado.

Al arribar al sitio, las autoridades entrevistaron a un hombre de 25 años que tenía el vehículo en su poder. El joven declaró ante los efectivos haber adquirido el camión Mercedes Benz 1720 mediante un boleto de compraventa, sosteniendo que la transacción se concretó de buena fe.

Personal de la Subcomisaría 54 de Guerrico intervino en el hecho. Archivo

Requerimiento judicial y causa por encubrimiento

Tras verificar los datos en el sistema del Centro Inteligente de Seguridad, los agentes confirmaron que el camión registraba una orden de secuestro vigente desde el 6 de julio de 2026, emitida por el Juzgado de Juicio Ejecutivo N° 3 de Neuquén.

Ante el hallazgo, las autoridades judiciales iniciaron actuaciones por presunto encubrimiento. Hasta el momento no se establecieron imputaciones ni emplazamientos firmes contra las personas involucradas.

Por orden de la Justicia, el pesado vehículo fue trasladado y resguardado en la Subcomisaría 54°. En el caso interviene el Gabinete Criminalístico de Allen, encargado de realizar los peritajes correspondientes sobre el camión y analizar la documentación de la transferencia para esclarecer cómo llegó a la región.

Compró un auto, descubrió que era robado y lo entregó a la Policía

En otro caso que tiene algunas similitudes con el que acabamos de narrar, un joven de 26 años se presentó en la Comisaría 24 de Cipolletti y entregó un Volkswagen Gol Trend que había comprado apenas 48 horas antes. Lo hizo luego de advertir que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido en General Roca.

El procedimiento se concretó el último martes, alrededor de las 20, cuando el muchacho llegó a la unidad policial del barrio Don Bosco con el auto, las llaves y la documentación correspondiente.

El Gol que compró un joven cipoleño y después de descubrir que tenía pedido de secuestro, lo entregó en la policía. Gobierno Río Negro

Tras manifestar lo sucedido, se realizó la verificación de la documentación, y el sistema arrojó una alerta que permitió confirmar que el rodado era requerido por la Comisaría 21 de Roca.

Los efectivos procedieron al secuestro del Volkswagen Gol Trend y dieron intervención a la Fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación.