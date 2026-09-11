Tres allanamientos realizados en distintos puntos de Bariloche, en el marco de una investigación por un intento de homicidio, permitieron secuestrar cuchillos, teléfonos celulares, prendas de vestir y un arma de fabricación casera.

Tres allanamientos en Bariloche por un intento de homicidio: hay una mujer detenida.

Este jueves se realizaron tres allanamientos en distintos puntos de Bariloche . El operativo se dió en marco de una investigación por un intento de homicidio . La causa se encuentra caratulada como lesiones graves y/o homicidio en grado de tentativa.

Desde la cartera de Seguridad de Río Negro se informó que se logró secuestrar cuchillos, teléfonos celulares, prendas de vestir y un arma de fabricación casera. Además, una mujer de 33 años quedó detenida por el delito de encubrimiento.

Cabe destacar que este trabajo se integra a la estrategia de Río Negro Seguridad Inteligente , que articula el despliegue de los efectivos con tecnología, análisis de información y herramientas especializadas para fortalecer la prevención, la investigación criminal y la respuesta ante hechos delictivos en todo el territorio provincial.

Allanamiento en Roca Negra

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre calle Roca Negra. Allí, los efectivos secuestraron un cuchillo de un solo filo, de 28 centímetros de largo total y con una hoja de 14 centímetros, que fue incorporado a la investigación para los análisis y pericias correspondientes.

Procedimiento en Paso de los Vuriloches

En otro allanamiento, realizado en Paso de los Vuriloches al 900, se incautaron tres teléfonos celulares, una campera de abrigo, una réplica decorativa de la serie Naruto y dos cuchillos, uno de filo liso y otro tipo serrucho. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística.

Como resultado de este procedimiento, por disposición del fiscal de turno, una mujer de 33 años quedó detenida y fue notificada por el delito de encubrimiento. Su situación quedó a disposición de la Justicia.

Allanamiento en Soldado Olavarría y José Obrero

El tercer procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 28° en el sector de Soldado Olavarría y José Obrero. Allí se secuestraron tres teléfonos celulares, tres cuchillos, un pantalón de buzo azul oscuro y un arma de fabricación casera construida con distintos elementos metálicos. Además, personal de Toxicomanía incautó 78 gramos de marihuana.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias necesarias para determinar su posible vinculación con el hecho investigado.

Los procedimientos fueron realizados de manera coordinada por distintas unidades de la Policía de Río Negro, junto al Gabinete de Criminalística y áreas especializadas, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades que pudieran corresponder.