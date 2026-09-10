El joven fue detenido en una obra en construcción de barrio Nuevo. Tenía dos pistolas Bersa, municiones y ambas armas presentaban la numeración suprimida.

Lo encontraron con dos pistolas cargadas y con los números limados: condenaron a un joven en Cipolletti.

Un joven fue condenado a tres años de prisión efectiva en Cipolletti luego de admitir que tenía en su poder dos armas de fuego cargadas y con sus números de serie limados.

El hecho ocurrió el 12 de mayo, alrededor de las 22:30 , en la calle Carlos Leuman, en barrio Nuevo . De acuerdo con lo informado durante la audiencia, efectivos policiales encontraron al acusado dentro de una obra en construcción, donde habría intentado ocultar una de las armas.

Se trataba de una pistola Bersa calibre .40 . Durante el palpado preventivo, los policías encontraron además una segunda arma entre sus prendas: otra Bersa, en este caso calibre 9 milímetros .

Las dos pistolas estaban listas para disparar

La situación se agravó por las características del armamento secuestrado. Ambas pistolas tenían la numeración de serie suprimida mediante limado y sus cargadores contenían municiones.

El fiscal Guillermo Ibáñez encuadró el caso como portación ilegal de arma de fuego, delito contemplado en el artículo 189 bis del Código Penal.

Aunque el joven no tenía antecedentes penales computables, la fiscalía consideró que la cantidad de armas y el hecho de que estuvieran operativas justificaban una pena de cumplimiento efectivo.

Admitió la responsabilidad y recibió tres años de prisión

Durante la audiencia, el acusado reconoció su culpabilidad y aceptó la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Su defensora oficial, Silvana Ayenao, prestó conformidad con el acuerdo.

Como no hubo controversias entre las partes, el juez Marcelo Gómez homologó el acuerdo y estableció una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, además de imponerle las costas del proceso.

La sentencia quedó firme de inmediato, luego de que el condenado renunciara a los plazos procesales correspondientes.

Finalmente, quedó a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la pena.

Le pegaron un balazo y lo hirieron en las dos piernas: hizo la denuncia en el hospital

Un hombre de 45 años de edad fue herido de un balazo en las dos piernas en un confuso episodio ocurrido el miércoles por la noche en la calle Mengelle al 1600, frente al Pasaje 37 y el barrio La Paz, a metros de la esquina con Arenales.

La víctima está fuera de peligro, aunque debió ser asistido por profesionales del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia). Posteriormente lo trasladaron en una de sus ambulancias al hospital local, donde había quedado internado.

Fuentes de la fuerza indicaron que recibió un solo disparo, pero que le afectó las dos piernas. Se presume que el balazo le atravesó una de las extremidades y luego impactó en la otra, fracturándole el peroné.

El incidente ocurrió minutos después de las 23. Personal de la Comisaría 32, ubicada a unos 300 metros, concurrió al lugar tras recibir un llamado que alertaba que había una persona en la vía pública lesionada de un balazo.

Al llegar al punto señalado los uniformados encontraron efectivamente a la persona baleada, por lo que convocaron al equipo médico.

En un primer momento el hombre no se mostró dispuesto a presentar la denuncia por la agresión. De todos modos aportó información de relevancia ante los efectivos policiales y los fiscales de turno, Eugenia Vallejos y Gabriel Lamas. Según relató, iba pasando por el sector y recibió el tiro al quedar en medio de enfrentamiento de persona con alguien de adentro del barrio La Paz.

Ante la reticencia del herido a denunciar y frente a la gravedad de los hechos en los que emplearon un arma de fuego se iba a iniciar una investigación de oficio para poder dar con los posibles autores.