Violencia en Roca: un joven de 19 años murió y otro hombre está grave tras dos ataques a tiros

Ocurrieron con poco más de una hora de diferencia en distintas zonas de la ciudad. La Policía investiga si existe vinculación entre ambos hechos.

Un joven fue asesinado y un hombre está grave por un balazo. Investigan si los ataques están conectados.

Una sangrienta jornada conmocionó a la ciudad de Roca tras registrarse dos ataques con armas de fuego con poco más de una hora de diferencia. Como resultado de los hechos, un joven de 19 años perdió la vida y otro hombre se encuentra en estado crítico.

El primer episodio tuvo lugar cerca de las 23 del miércoles , en una vivienda situada sobre la calle Rivadavia al 4000 , en el barrio Nuevo . Los vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que dentro de la propiedad se encontraba un joven con un disparo en el torso. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima , donde falleció posteriormente a causa de las heridas.

Según los datos recabados en el lugar, dos hombres a bordo de una moto 110 pasaron por el frente y efectuaron alrededor de 10 disparos. Las primeras informaciones indican que se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros. Momentos después, otros dos hombres a pie también habrían disparado hacia la misma vivienda, informó el sitio ANR.

Un hombre está internado en grave estado en el hospital de Roca, tras ser herido con un arma de fuego.

Un segundo baleado en la madrugada

Poco más de una hora después, durante la madrugada del jueves, se registró un nuevo ataque en la intersección de Colón y Don Bosco. Un agresor vestido de negro, que circulaba en motocicleta, disparó contra un hombre y huyó del lugar por la calle Colón en dirección al este.

Los efectivos policiales encontraron a la víctima tendida en la vía pública sobre Don Bosco al 2900, con abundante sangrado en la zona de la cabeza y sin responder a los estímulos.

Pasadas las 0, una ambulancia del Siarme asistió al hombre en el lugar y lo trasladó de urgencia al hospital Francisco López Lima. Hasta ese momento, la víctima no había podido ser identificada.

La Policía trabaja en la investigación de ambos hechos para determinar las circunstancias exactas de los ataques y establecer si existe alguna conexión entre ellos, una hipótesis que hasta el momento no fue confirmada.