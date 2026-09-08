Así fue el operativo cerrojo e interprovincial para detener a tres personas en auto robado en Cipolletti
A partir de un operativo coordinado entre las fuerzas policiales de Río Negro y Neuquén, el vehículo fue recuperado y tres personas fueron detenidas.
Durante la mañana del lunes, personal de la Comisaría 24° tomó conocimiento de la denuncia de un vecino que advirtió que habían forzado el portón de su garaje y sustraído su automóvil, que tenía una mochila y documentación en su interior.
Anoticiados, los operadores del 911RN Emergencias de Cipolletti incorporaron el dominio al sistema LPR. Esta herramienta resultó fundamental porque permitió detectar que el vehículo había sido registrado en un punto de la ruta interprovincial, en la zona de Cinco Saltos, en dirección a Centenario.
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Con el correr de los minutos, efectivos de esa dependencia localizaron el vehículo e iniciaron un procedimiento que derivó en una persecución y en la implementación de un operativo cerrojo.
Qué se sabe de los detenidos
Durante el despliegue, dos personas fueron detenidas y el automóvil fue recuperado. Un tercer ocupante logró escapar inicialmente a pie, aunque posteriormente también pudo ser localizado y aprehendido por personal policial de prevención de Centenario.
Los tres detenidos fueron identificados como una mujer de 33 años, señalada como quien conducía el vehículo, un hombre de 27 años y un tercer hombre, también de 27 años, quien fue localizado cerca de las 10:35.
La Policía de Neuquén informó que los ocupantes del auto están vinculados a otros hechos ocurridos durante el trayecto, entre ellos una carga de combustible que no fue abonada y la utilización de tarjetas denunciadas como sustraídas.
El procedimiento volvió a poner en evidencia el valor de la articulación entre los sistemas tecnológicos de prevención y las unidades policiales de distintas jurisdicciones.
El trabajo coordinado entre el 911 RN Emergencia de Río Negro y la Policía de Neuquén permitió finalmente recuperar el auto y poner a disposición de la Justicia a tres personas, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del robo y establecer las responsabilidades correspondientes.
Este tipo de herramientas forma parte de la estrategia de Río Negro Seguridad Inteligente, que incorpora tecnología, geolocalización, sistemas de lectura de patentes y análisis de información para fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante situaciones que requieren coordinación entre distintas jurisdicciones.
General Roca: Weretilneck puso en marcha el renovado sistema 911
La renovación se realizó en el marco del programa Río Negro Seguridad Inteligente, con una inversión provincial de $125 millones, destinada a ampliar la infraestructura tecnológica y las herramientas con las que trabajan los equipos de seguridad en General Roca.
La modernización permitirá que la ciudad pase de contar con 65 a 175 cámaras operativas, con la incorporación de equipos de alta resolución, domos y lectores automáticos de patentes. El nuevo centro dispone además de una sala de monitoreo equipada, nuevos puestos operativos y tecnología para procesar información y generar alertas en tiempo real.
Con esta incorporación, Río Negro amplía el alcance de su sistema de monitoreo y suma recursos tecnológicos para anticipar hechos, localizar vehículos, generar alertas y coordinar intervenciones con mayor rapidez.
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