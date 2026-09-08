Así fue el operativo cerrojo e interprovincial para detener a tres personas en auto robado en Cipolletti

A partir de un operativo coordinado entre las fuerzas policiales de Río Negro y Neuquén, el vehículo fue recuperado y tres personas fueron detenidas.

Durante la mañana del lunes, personal de la Comisaría 24° tomó conocimiento de la denuncia de un vecino que advirtió que habían forzado el portón de su garaje y sustraído su automóvil, que tenía una mochila y documentación en su interior.

Anoticiados, los operadores del 911RN Emergencias de Cipolletti incorporaron el dominio al sistema LPR. Esta herramienta resultó fundamental porque permitió detectar que el vehículo h abía sido registrado en un punto de la ruta interprovincial, en la zona de Cinco Saltos , en dirección a Centenario.

Con el correr de los minutos, efectivos de esa dependencia localizaron el vehículo e iniciaron un procedimiento que derivó en una persecución y en la implementación de un operativo cerrojo.

Qué se sabe de los detenidos

Durante el despliegue, dos personas fueron detenidas y el automóvil fue recuperado. Un tercer ocupante logró escapar inicialmente a pie, aunque posteriormente también pudo ser localizado y aprehendido por personal policial de prevención de Centenario.

Los tres detenidos fueron identificados como una mujer de 33 años, señalada como quien conducía el vehículo, un hombre de 27 años y un tercer hombre, también de 27 años, quien fue localizado cerca de las 10:35.

La Policía de Neuquén informó que los ocupantes del auto están vinculados a otros hechos ocurridos durante el trayecto, entre ellos una carga de combustible que no fue abonada y la utilización de tarjetas denunciadas como sustraídas.

El procedimiento volvió a poner en evidencia el valor de la articulación entre los sistemas tecnológicos de prevención y las unidades policiales de distintas jurisdicciones.

El trabajo coordinado entre el 911 RN Emergencia de Río Negro y la Policía de Neuquén permitió finalmente recuperar el auto y poner a disposición de la Justicia a tres personas, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del robo y establecer las responsabilidades correspondientes.

Este tipo de herramientas forma parte de la estrategia de Río Negro Seguridad Inteligente, que incorpora tecnología, geolocalización, sistemas de lectura de patentes y análisis de información para fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante situaciones que requieren coordinación entre distintas jurisdicciones.

General Roca: Weretilneck puso en marcha el renovado sistema 911

La renovación se realizó en el marco del programa Río Negro Seguridad Inteligente, con una inversión provincial de $125 millones, destinada a ampliar la infraestructura tecnológica y las herramientas con las que trabajan los equipos de seguridad en General Roca.

La modernización permitirá que la ciudad pase de contar con 65 a 175 cámaras operativas, con la incorporación de equipos de alta resolución, domos y lectores automáticos de patentes. El nuevo centro dispone además de una sala de monitoreo equipada, nuevos puestos operativos y tecnología para procesar información y generar alertas en tiempo real.

Con esta incorporación, Río Negro amplía el alcance de su sistema de monitoreo y suma recursos tecnológicos para anticipar hechos, localizar vehículos, generar alertas y coordinar intervenciones con mayor rapidez.